Erdoğan’dan Özel’e: Bay Kemal de böyleydi, milletten yediği tokattan hâlâ kendine gelemedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisinin içler acısı durumda olduğunu öne sürerek CHP lideri Özgür Özel’e yüklendi. İBB soruşturmaları üzerinden Özel’i hedef alan Erdoğan, “Bunların hiçbiri beyefendilerin gündeminde yok. Halkın parasını talan eden bir avuç belediye vurguncusu. Bunun Bay Kemal adındaki selefi de böyleydi. Milletten öyle bir tokat yedi ki hâlâ kendine gelemedi. Al birini vur ötekine” dedi.



Erdoğan, Malatya’da 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.



Erdoğan, buradaki konuşmasında CHP’ye ve Özgür Özel’e yüklenerek, şunları söyledi:



“Ana muhalefetin içler acısı halini sizlerde görüyorsunuz. Bunların hiçbiri beyefendilerin gündeminde yok. Ara sıra yolları Avrupa’ya düşüyor, o zamanda işleri bizi şikayet etmek oluyor. Halkın parasını talan eden bir avuç belediye vurguncusu. Türk siyasetine ve konumuna asla yakışmayan sözler ediyor. Bu şahıs konuşmaya başlayınca anne babalar kanal değiştirmeye başladı.



Sinop’taki balıklar için endişelenmesi kendi seçmeni dahil kimseyi inandıramadı. Bunun Bay Kemal adındaki selefi de böyleydi. O da tank fabrikamızı hedef almıştı. Şimdi sesi çıkmıyor. Milletten öyle bir tokat yediki hâlâ kendine gelemedi. Al birini vur ötekine. CHP’lileri Bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz Türkiye için koşturmaya devam ediyoruz.”