Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’dan, Özkoç’a 1 milyon liralık tazminat davası /05 Mart 2020 09:52

Erdoğan’dan, Özkoç’a 1 milyon liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik “Kılıçdaroğlu Esed'in Suriye'de İsrail'in Filistin'de hayata geçirmeye çalıştığı insansızlaştırma politikasına destek veren bir yerde durmakta. Türkiye'nin buradaki mücadelesini sürekli fitne ile yalanla lekelemeye çalışan her kim olursa olsun haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir” ifadelerinden sonra, Erdoğan'a yanıt CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan gelmişti.

Özkoç TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan için “Bizim şehitlerimize, ‘kelle’ diyen bir kişinin sıfatlarını sayıyorum ben size; Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti’nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir” demişti.

ERDOĞAN’DAN TAZMİNAT DAVASI
Basın toplantısının ardından TBMM'deki genel oturumda da konuşan Özkoç kürsüde AKP’li vekillerin saldırısına uğradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  da CHP'li Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve edepsiz açıklamaları nedeniyle, Engin Özkoç aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtık. Ayrıca ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan suç duyurusunda bulunduk” dedi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Özkoç hakkında, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatmıştı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis’teki basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle kendisini eleştiren Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ı “Hadi oradan…Haraççı seni…” diyerek tersledi.


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