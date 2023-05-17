Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan’dan ‘sazan sarmalı’ göndermesi /17 Mayıs 2023 20:36

Erdoğan’dan ‘sazan sarmalı’ göndermesi

AKP Genel merkezinde düzenlenen toplantıda partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na 'sazan sarmalı' göndermesinde bulundu.

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AKP Genel merkezinde düzenlenen toplantıda partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına seslenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre Erdoğan burada yaptığı değerlendirmelerin bir bölümünü sosyal medyadan da paylaştı.

“‘SAZAN SARMALINA’ ALINAN KILIÇDAROĞLU…”

CHP ve diğer muhalefet partileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

*CHP, seçime beraber girdiği ortakları üzerinden Türk siyasi tarihinin en büyük yankesiciliğine veya onların çok sevdiği bir ifadeyle tarihin en büyük “hortumlanmasına” maruz kalmıştır.

*Bizzat masadaki arkadaşları tarafından “sazan sarmalına” alınan Kılıçdaroğlu, gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır.

“BİZİ İLGİLENDİRMEZ”

*Bunun hesabını CHP Genel Başkanı’ndan ve CHP Genel Merkezi’nden sormak da o partinin seçmenlerine düşer, bizi ilgilendirmez.

*Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye’nin en büyük problemi vizyoner, programcı, projeci, hayırda yarışmayı esas alan bir muhalefete sahip olmamasıdır.

*Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik.

*Bu seçimlerin, inşallah, yıllardır herkesin beklediği bu değişime de vesile olacağına inanıyoruz.
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