Erdoğan’dan sert sözler: Ey TÜSİAD’ın başındaki beyefendi haddini bil

Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunurken kendisini eleştiren TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’a sert ifadelerle yüklendi.





Turan son olarak AKP’ye, "Büyüme kalkınma için tek başına yeterli olmuyor, maalesef fakirleşerek büyüyorsunuz İktisat bilimiyle çelişen bir yaklaşımı sürdürmemeliyiz" ifadeleriyle yüklendi





"TÜSİAD’IN BAŞINDAKİ BEYEFENDİ HADDİNİ BİL"

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan son yaptığı açıklamalarla AK Parti iktidarının ekonomi ve dış politikasını eleştirirken Erdoğan kendisine cevap AK Parti grup toplantısında verdi





Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜSİAD Başkanı’na şunları söyledi:





Eyy TÜSİAD’ın başına gelen beyefendi. Sen bize dış politikada ders veremezsin, sen daha çıraksın, kalfa daha olamadın. Dün bir bugün iki... Ne oldu ki bu iktidara ders vermeye kalkıyorsun önce haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadığın sürece iktidarın kapısından içeri giremezler