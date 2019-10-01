Erdoğan’dan sistemde değişiklik sinyali

Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli yüzde 50’nin üzerinde oy oranının düşürülmesi tartışmasına ilişkin ‘Parlamentoda muhalefet böyle bir teklifi getirir, orada tartışılır’ dedi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50 artı 1'in düşürülmesi tartışmasıyla ilgili, "Bunu revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir" dedi.





'OLACAKSA, MUHALEFETİN YAPACAĞI BİR İŞ'





TBMM'de düzenlenen yasama yılı açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, AKP’nin böyle bir öneriyi Meclis’e getirip getirmeyeceği sorusu üzerine "Mevcut durumu Meclise getiren biziz, onu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük bir çoğunluğuyla bu onaylandığına göre, şimdi bunu tekrar revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil" dedi.





Erdoğan "40 artı 1'e ihtiyacımız yok, biz 50 artı 1'i her koşulda alırız mı diyorsunuz?" sorusuna ise, "Hayır, böyle bir sorgulamaya da girmem, yani böyle bir teklif kimden geliyor? Medyadan geliyorsa o ayrı bir konu ama bu iş parlamentonun işidir. Parlamentoda da bu işlerle ilgilenen kimdir, muhalefettir. Muhalefet böyle bir teklifi getirir, orada bu tartışılır. Bunu sürekli olarak böyle ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü milletimiz de politikacıdan ciddiyet istiyor. Dolayısıyla bu ciddiyeti aynen sürdürmemiz lazım. 2023 seçimlerine daha ciddi bir zaman var" diye yanıt verdi. Muhalefetten böyle bir destek gelmesi durumunda destek verip vermeyecekleri sorulan Erdoğan "Muhalefetten ne gelirse gelsin hepsini değerlendirmeye, tartışmaya açığız, hazırız" dedi.





'GÜVENLİ BÖLGE'





Erdoğan "Güvenli bölge konusu var, iki haftalık süre tanımıştınız. Bugün 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dediniz, yani operasyon kapıda mı?" sorusu üzerine de "Aynı yerdeyim, bir gece ansızın gelebiliriz" diye yanıt verdi. Kabine revizyonu olup olmayacağı da sorulan Erdoğan "Şu anda böyle bir şey yok" dedi.