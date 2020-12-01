Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’dan sosyal medya devlerine tehdit /01 Aralık 2020 13:30

Erdoğan’dan sosyal medya devlerine tehdit

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasal sürede temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope, Tiktok gibi sosyal medya devlerine seslendi: Hiçbir şirketin hukukun üstünde olmadığını vurguluyoruz. Sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilcilik bulundurma zorunluluğu getirdik. Aksi taktirde Türkiye, vatandaşlarının haklarını korumayı sürdürecektir.

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TRT World Forumu’na gönderdiği bir video mesajla katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla bu alanda büyük sıkıntılar yaşandığını söyledi. “Kimi zaman mevcut hukuk sistemi bile yetersiz kalıyor” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

– Kötülük yapanın, suç işleyenin yanına kar kaldığı bir düzenin adı özgürlük olamaz. Daha vahimi ise, sosyal medya platformlarının artan mağduriyetler için bir çalışma içine girmemesidir.

– Hiçbir şirketin ve kimsenin hukukun üstünde olmadığını vurguluyoruz. Sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilcilik bulundurma zorunluluğu getirdik. Vatandaşlarımızı ve yetişkinlere nazaran daha hassas durumda olan çocuklarımızı korumayı amaçlıyoruz.

– Temennimiz bu kurumların gönüllü bir şekilde çağrımıza kulak vermesidir. Aksi taktirde Türkiye, vatandaşlarının haklarını korumayı sürdürecektir.

10 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Sosyal Medya Yasası olarak da ifade edilen 7253 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi. Sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de temsilci belirlemeleri için verilen süre, 2 Kasım’da sona erdi.

Söz konusu süre içinde sosyal medya şirketlerinden bazıları Türkiye temsilcisini belirleyerek BTK’ye bildirdi. Verilen sürede Türkiye’de henüz temsilci belirlemeyen Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope, Tiktok gibi şirketlere 10’ar milyon lira idari para cezası verildi.
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