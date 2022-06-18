Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’dan TOGG açıklaması: Yıl sonuna kadar üretim bandından indireceğiz /18 Haziran 2022 09:27

Erdoğan’dan TOGG açıklaması: Yıl sonuna kadar üretim bandından indireceğiz

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu yıl sonuna kadar Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili TOGG’u üretimden bandından indirerek hizmete sunacağız.” dedi.

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Tayyip Erdoğan, enerji ve iklim değişikliği konulu Büyük Ekonomiler Forumu’na canlı bağlantıyla katıldı. İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nden toplantıya katılanlara hitap eden Erdoğan, yerli otomobil TOGG’un elektrikli olacağını anlattı. Erdoğan, “Ulaştırma kaynaklı emisyonun azaltılması ve gübre yönetimi noktasında da üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar Türkiye’nin ilk elektrikli otomobili TOGG’u üretimden bandından indirerek hizmete sunacağız. Sürdürebilir ve iklim dostu ulaşım türlerini yaygınlaştırıyoruz.” ifadelerini kullandı.
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