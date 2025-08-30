Erdoğan’dan yandaş şirkete ‘arazi kıyağı’

Erdoğan'ın kararlarının en dikkat çekici olanı İzmir Bergama’da. İsmaili, Atçılar ve Seklik köylerini kapsayan toplam 62 parsel, Erdoğan’ın 2018’de oğlunun nikâhında şahitlik yaptığı iş insanı Rıza Akça’nın şirketine bırakıldı. Akça’nın oğlunun nikâh memuru ise dönemin AKP’li Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan olmuştu. Projeyi, Akça Holding bünyesindeki Menderes Tekstil hayata geçirecek.



121 HEKTARA 9 AYRI GES



Tarım arazisi, mera ve fıstık ağaçlarıyla kaplı alanların yanı sıra içme-kullanma suyu koruma havzası içinde kalan bölgede 9 ayrı Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacak. 121 hektarlık alana yayılacak proje için 151 bini aşkın panel kullanılacak. Yatırım bedeli ise 255 milyon TL olarak açıklandı. Santral alanıyla köylerdeki evler arasındaki mesafenin 200 metreye kadar düşeceği belirtiliyor. Bu durum hem çevre tahribatını hem de köylülerin yaşam hakkı ihlallerini gündeme taşıyor.



İzmir ve Edirne’nin verimli toprakları enerji bahanesiyle bir kez daha yandaşa açılıyor. Bergama’da faaliyet gösteren Bergam RES Üretim A.Ş. ile aynı bölgede GES kurmak için Akça Holding, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Başvurunun sonucu acele kamulaştırma oldu.



Menderes Tekstil, 2022’de ÇED olumlu kararı aldı. Şirketin Akça Beyendik Depolamalı RES ve Enerji Depolama Tesisi projesi ise 2025 Mart ayında Edirne’nin İpsala ve Keşan ilçelerinde hayata geçirildi. Ocak 2025’te şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar 250 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Ayriyeten Menderes Tekstil, Denizli’de faaliyet gösteren 2021 yılında 7,88MW ile tam kapasite olarak işletmeye alınmış, Türkiye’nin en büyük ve ilk lisanslı hibrit çatı üstü GES projesinin de sahibi.



ARAZİLER SERMAYEYE TESLİM EDİLDİ



Birgün’den Ebru Çelik’in haberine göre, Resmî Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan kararlarla farklı illerde de acele kamulaştırma yapıldı:



Ankara’nın Sığırlıhacı Mahallesi’nde 156 ada, 15 parsel numaralı taşınmaz, Hazine adına acele kamulaştırılacak.

Edirne’de Süloğlu RES elektrik üretim tesisinin kapasite artışının sağlanması amacıyla Edirne’de bulunan bazı taşınmazlar Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılacak

Eskişehir Mihalgazi ilçesinde kurulacak doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla Hürriyet Mahallesi’nde yer alan 492 ada, 15 parsel numaralı taşınmaz da Hazine için kamulaştırılacak.

Hatay’da Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne ait Zeytindalı Transformatör Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu Güzergahı Projesi kapsamında alanda bulunan bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak yerler arasında.

İzmit’te Sepetçi TOKİ Konutları bağlantı yolu projesi kapsamında, Çayırköy, Sepetçi, Tepeköy ve Yeşilova mahallelerinde bazı alanlar da kamulaştırılacak.

