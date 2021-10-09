Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’dan yeni bir promter kazası! Kimse ne dediğini anlamadı /09 Ekim 2021 16:14

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası! Kimse ne dediğini anlamadı

Prompter bakarak yaptığı konuşmalarla sık sık gündeme gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son konuşmasında yine ne söylediğini kimse anlamadı.

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşma esnasında söylediği bir cümleye kimse anlam veremedi.

YENİ BİR PROMPTER SORUNU
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması esnasında muhalefet partilerini eleştirirken "Bunlara kalsa ülke olarak 'araya' gideriz kimse dönüp bakmaz" ifadelerini kullanırken ne demek istediği bir türlü anlaşılamadı. Daha önce de  promptera bakarak konuştuğu için sıkıntılar yaşayan Erdoğan’ın yeni bir promptera problemi yaşadığı tahmin ediliyor.
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