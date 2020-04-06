Erdoğan’dan yeni corona tedbirleri açıklaması!

Tarabya Köşkü’nde yapılan kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Maskelerin para ile satılmasının yasak olduğunu vurgulayan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'na da 1000 yataklı hastane yapılacağını duyurdu. Başlatılan kampanyaya da değinen Erdoğan şimdiye kadar 1,5 milyar lira toplandığını söyledi.







Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları;





Parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler ücretsizdir. Salgın bitene kadar yeterli maske stokumuz vardır.Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske ulaştırmakta kararlıyız.





Evlerimizden dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın 3 adım veya 2 metre mesafeden daha yakın bulunmamalarını önemsiyoruz. Her şehrimizde bulunan il hıfzıssıhha kurumları ile pandemi kurulları gerekirse ilave tedbirleri geliştiriyorlar.





Köy, mahalle, belde ve hatta ilçe düzeyinde kimi yerleri karantinaya alıyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için Türkiye’nin her yerinde Vefa Sosyal Destek kurumları oluşturduk.





1 milyon 320 bin vatandaşımızın temel ihtiyaç taleplerini yerine getirdik. İlk, orta, yüksek öğretim öğrencilerimizin eğitimini internet ve televizyon yoluyla bu dönemi yürütüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlayarak insan hareketliliğini asgari düzeye indirmekte kararlıyız.





İnsan hareketliliğini asgari düzeyde indirmeye kararlıyız. İnşallah bu musibetten tamamen kurtulacağız. Test sayısında günlük 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yok.





ATATÜRK HAVALİMANI’NA HASTANE





Atatürk Havalimanı alanını ve Sancaktepe’deki havaalanı kısmını bin odalı hastane yapıyoruz. 45 gün içerisinde buraları bitireceğiz ve tamamıyla halkımızın hizmetine sunacağız





Ortaya çıkan her gelişme, karşımızdaki her türlü tehdide karşı alınması gereken tedbirlerin ne denli önemli olduğunu gösteriyor.





ABD ve Avrupa’daki gelişmeleri takip ediyoruz. Covid-19 bulaşan hastalarımızın yurt dışı hikayesinin bulunması, bu ülkelerde önlem alınmadığının göstergesidir.





Her şeye rağmen Türkiye sağlıktan gıdaya ve temizlik malzemelerine kadar iyi bir yerdedir. Devlet böyle günler için vardır.





Sergilenen birlik, beraberlik ve dayanışma için şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal’in imzasıyla yayınlanan Tekalif-i Milliye emiriyle varını yoğunu ortaya koymuş bir milletiz.





Firmalara ve gerçek kişilere kredi ödemelerini asgari 3 ay ödemeleri için finansman desteği sağlıyoruz. Kredi geri ödemelerindeki süreyi 90 günden 180 güne çıkararak takip sürelerini uzattık.





Kredi garanti fonunun destek rakamını ve kapasitesini artırdık.KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işyerine Haziran’a kadar banka kredi ödemelerini de erteleme imkanı sağlıyoruz.





TOPLANAN PARA 1.5 MİLYARI BULDU





Kampanya hesaplarında toplanan meblağ şu ana kadar 1 milyar 500 milyon TL’yi buldu.