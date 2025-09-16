Erdoğan’dan ‘yolsuzluk’ açıklaması

“CHP’ye gidenler, iyi niyetlerle ana muhalefet partisine gittiler. Ama daha sonra gördüler ki partide rüşvet var, yolsuzluk var, irtikap var. Bütün bunlar olunca ‘Biz yanlış adrese gelmişiz’ dediler ve kopma kararı aldılar. AK Parti’nin içinde yıllarca böyle bir durum yaşanmadı, yaşanmıyor. Bu gerçeği gören CHP yöneticileri, bu kaçışı durdurmak için ‘baskı yapılıyor, tehdit ediliyorlar’ gibi iftiralarda bulunmaya başladılar.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’den ayrılan belediye başkanlarının rüşvet, irtikap ve yolsuzlukları gördükleri için AKP’ye katıldıklarını iddia ederek, “Siyasi hayatım boyunca böyle şeylerle hamdolsun hiçbir zaman karşı karşıya kalmadım” dedi.Katar dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, CHP’den ayrılıp AKP’ye geçen belediye başkanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, partilerine katılan başkanların “CHP’de rüşvet, yolsuzluk ve irtikap gördüklerini” öne sürdü.Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:CHP dışındaki partilerden de saflarımıza katılan kardeşlerimiz, bu millete hizmetin adresinin AK Parti olduğuna inandıkları için partimize geliyorlar. Bu da bizi bir yerde mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte de katılımların devam edeceğine inanıyorum. İnsanlar güçlü kadrolara sahip, istikrarlı bir parti olarak AK Parti’yi tercih ediyor.24 yıllık tarihinde hem halkın teveccühünü kazanmış hem de devlet yönetiminde tecrübesini ortaya koymuş bir partiyiz. Bundan sonraki süreçte de atacağımız adımlarla, halkımızın muhabbetini kazanarak inşallah yola devam edeceğiz. Dolayısıyla muhalefetten gelen isimler için AK Parti’ye katılmak, parti değişikliğinin ötesinde temiz siyasetle, kendini millete hizmet adamış kadrolarla buluşmak demek. Bu katılımlar bir kez daha göstermiştir ki AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecektir.”