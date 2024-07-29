Erdoğan 'davete icabet etmemek'le suçlamıştı: Abbas yakında Türkiye'ye gelecek

İki ülke ve halkları arasındaki güçlü kardeşlik ilişkilerine vurgu yapan Büyükelçi Mustafa, Türkiye'nin "Filistin halkının haklarına olan sarsılmaz desteğine yüksek bir takdirle yaklaştıklarını" söyledi.





Euronews'te yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Cumartesi günü Rize'de yaptığı bir konuşmada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.Filistin Yönetimi’nin resmi haber ajansı WAFA’da yer alan habere göre, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Abbas'ın yakında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunarak Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.Mustafa, ziyaretin zamanlamasının diplomatik kanallar ve uygun protokoller aracılığıyla kesinleştirilmesi için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.Mustafa ayrıca, Abbas'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'tan mecliste bir konuşma yapması için davet aldığını ve bu konuşmanın planlanması için iki ülke arasındaki resmi diplomatik iletişimlerin devam ettiğini ifade etti.Cumartesi günü Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı, Abbas'ın Türkiye'nin ziyaret davetine icabet etmediğini ve bu nedenle "özür dilemesi gerektiğini" belirtmişti."Bazı siyasi partiler diyorlar ki 'Hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve Parlamentoda konuştursun.' Size davet etmediğimizi kim söylüyor?" ifadelerini kullanan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik gelmedi. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi?"Abbas'ın başkanlığındaki El Fetih ağırlıklı Filistin Yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın bir kısmını kontrol ediyor.2006 yılında Hamas, genel seçimleri kazandıktan sonra, birlik hükümeti kurmak için Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile müzakerelere başladı. İki taraf, Hamas’ı da içerecek şekilde bir birlik hükümeti altında, Filistin Yönetimi’nin 1993'te İsrail ile yaptığı barış anlaşmalarına "saygı gösterecekleri" konusunda anlaşmaya vardı. Ancak İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD), birlik hükümetini tanımayı reddetti ve ekonomik yaptırımlar uyguladı.Hükümet, Hamas ve Abbas’ın El Fetih grubunun arasındaki çatışmaların ardından hızla çöktü ve 2007'de Hamas’ın Gazze'nin kontrolünü ele geçirmesiyle sona erdi. El Fetih bölgeden tamamen çıkarıldı.Batı Şeria'da da benzer bir süreç yaşandı. El Fetih destekli savaşçılar, Hamas yanlısı silahlı kişileri bölgeden çıkardı.O zamandan bu yana El Fetih, Batı Şeria'daki Filistin Ulusal Yönetimi'nin kontrolünü elinde bulundurmakta ve ayrıca bölgedeki Filistin mülteci kamplarını yönetmekte.