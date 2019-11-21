Erdoğan, Davutoğlu'nu cezalandırmak için...

Amerik'da yayımlanan Foreign Policy’den (FP) dergisi son sayısında, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni parti kurmaya hazırlanan Ahmet Davutoğlu'nu cezalandırmak için İstanbul Şehir Üniversitesi'ni gözüne kestirdiği iddiasına yer verdi.





Halkbank'ın müracaatı üzerine Şehir Üniversitesi'nin bütün banka hesaplarına ve mal varlıklarına haciz kararı alınmıştı.





Umar Farooq imzalı haber-analizde İstanbul Şehir Üniversitesi'yle ilgili yaşanan gelişmelerin Erdoğan'nın partisinden ayrılanları cezalandırma hamlesi olduğu belirtildi.





ERDOĞAN'IN SALDIRI STRATEJİSİ





Türkiye'de 2023'e kadar seçim beklenmediğini, ancak ülkedeki istikrarsızlık ortamında muhtemel bir erken seçim kararının alınabileceğine işaret eden Farooq, “Erdoğan'ın Şehir Üniversitesi gibi kurumlara saldırmayı içeren siyasi stratejisi sürerse Davutoğlu bir sonraki seçimlerde beklediğinden daha rahat edebilir.” ifadelerini kullandı.

Farooq, "Son birkaç aydır Davutoğlu, Erdoğan'a yönelik daha sert eleştirilerini yeni bir muhalefet partisi kurma planıyla doruğa çıkardı. Bu planın ilanı, en el üstünde tuttuğu mirasına, İstanbul'da bir üniversite, ölümcül bir darbe anlamına gelebilir." tespitinde bulundu.

Halkbank'ın Şehir Üniversitesi'ne İstanbul'un doğusundaki devasa kampüsünü teminat olarak gösterilmesi karşılığında yaklaşık 400 milyon dolar (70 milyon TL) kredi verdiğine dikkati çeken Farooq, şöyle devam etti: "Arazinin değeri bunun üç katı kadardı. Kampus arazisinin bir kısmının sahipliği konusunda anlaşmazlık yıllardır sürüyordu, fakat bu ekimde Halkbank aniden anlaşmazlığın arazinin teminat değerini yok ettiği gerekçesiyle üniversitenin malvarlığını dondurduğunu duyurdu."



Haber-analizde çok sayıda yabancı öğretim görevlisi ve öğrencinin bulunduğu, 7 binden fazla öğrenciye sahip İstanbul Şehir Üniversitesi'nin malvarlığının dondurulması sebebiyle çalışanların ücretlerini alamadığı ve faturaların ödenemediği vurgulandı.





“DAVUTOĞLU, AİLESİ VE ÜLKESİNDEN SONRA ÜNİVERSİTEYİ SAYAR”



Başbakanlığı ve dışişleri bakanlığı döneminde Davutoğlu'nun danışmanlığı yapan ve Ankara Enstitüsü'nde araştırma direktörü olan Osman Sert, “Eğer Ahmet Davutoğlu'na onun için en önemli üç şeyi sorarsanız, ailesi ve ülkesinden sonra Şehir Üniversitesi'ni sayar.” dedi.

Analizde, "Sonuç olarak Şehir Üniversitesi'nin karşılaştığı mali kriz, yeni muhalefet partisini kurmaya hazırlanan Davutoğlu tarafından kişisel bir siyasi saldırı olarak görüldü." ifadeleri yer aldı.



ÖMER DİNÇER: ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARI ÖDENEMİYOR, EĞİTİME ARA VERİLECEK





Şehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Dinçer üniversitenin elektrik, su ve doğalgaz borçlarının ödenemeyeceğini bu yüzden eğitime ara verileceğini söyledi.

