Erdoğan 'dede'leri maaşa bağlayacak

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, cemevlerine yönelik ziyaretlerinin ardından seçim öncesi Alevi vatandaşlara yönelik bazı planlar yaptığı iddia edildi.







Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP’nin cemevlerinin su ve elektrik giderlerinin ödenmesi ve dedelere maaş bağlanması da aralarında bir dizi adım atmaya hazırlandığını öne sürdü. Selvi, iktidarın cemevlerine ‘hukuki bir statü’ kazandırma yönünde çalışma başlattığını da aktardı.





Selvi, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta gerçekleştirdiği cemevi ziyaretinin ardından gündeme gelen yeni düzenlemeler için köşesinde bir yazı kaleme aldı.





Selvi’nin yazısında, atılacağını öne sürdüğü 4 adım şöyle:





1- Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanması.





2- Cemevlerinde görevli Alevi dedelerine maaş bağlanması.





3- Ayrıca cemevlerinin hizmetlerini yürüten bir görevliye maaş bağlanması.





4- Cemevlerine tapuda özel bir imar lejantı verilmesi.





Selvi ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın çalışmasıyla cemevlerine “hukuki bir statü” kazandırılmasının da amaçlandığını aktardı.





Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevi-Bektaşi ve Cemevi Daire Başkanlığı ya da Alevi-Bektaşi ve Cemevi Başkanlığı gibi bir birim oluşturulup cemevlerinin buraya bağlanması planlanıyor.





Çalışmanın zamanlamasıyla ilgili de bilgi veren Selvi, düzenlemenin kasım-aralık aylarında Erdoğan tarafından açıklanacağını belirtti.