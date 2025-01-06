Erdoğan, DEM Parti'nin İmralı görüşmelerine katılmayacak

DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajlarının ardından Kürt sorunu ile ilgili süreç devam ediyor.





Öcalan ile görüşmeye giden DEM Partili vekiller Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile daha sonraki görüşmelere katılacağı açıklanan yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 2 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ziyaret etti. DEM Parti heyeti, yeni haftada da görüşmelerini sürdürecek.





Heyet, bugün saat 11.00’de Gelecek Partisi Genel Merkezi‘nde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret edecek. 13.30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler ve diğer parti yöneticileriyle görüşecek. Görüşmede AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise olmayacak. Heyetin bir sonraki durağı Saadet Partisi Genel Merkezi olacak, 15.30’daki bu görüşmede heyet Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir araya gelecek.





Heyet, yarın (7 Ocak Salı) da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile buluşacak.





CHP: DEĞERLENDİRECEĞİZ

İmralı heyetinin bu hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le de bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak görüşmenin tarihi henüz netleşmedi. Özel, görüşme talebini MYK'da değerlendireceklerini belirterek "Bu konuyu arkadaşlarımızla enine boyuna değerlendiriyoruz. Ben MYK toplantısı bitmeden böyle bir şey söyleyemem. Ayrıca böyle bir görüşmenin olup olmayacağı, ne düzeyde olacağı ya da bir partinin genel başkanının bu görüşmeyi yapmamasının bu sürece nasıl etki edeceğini arkadaşlarımızla birlikte değerlendireceğiz" açıklaması yaptı.





İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise "Heyetlerini hiçbir surette muhatap almayacağız" diyerek görüşmelere kapıyı kapattı.





TEMASLAR SONRASI İMRALI’YA İKİNCİ ZİYARET BEKLENİYOR

Öte yandan kulislerde, İmralı’da Öcalan'la görüşen heyetin gelecek hafta tekrar İmralı’ya gideceği, heyetin Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edeceği ifade edildi.