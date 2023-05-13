Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan: Demokratik zeminden asla ayrılmayacağız /13 Mayıs 2023 17:37

Erdoğan: Demokratik zeminden asla ayrılmayacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde yurttaşlara seslenirken “Fitne tüccarlarına inat, 85 milyon olarak yarın sandıkları bayram yerine çevireceğiz. Provokasyona, kışkırtmaya asla gelmeyeceğiz. . Bizim tökezlememizi bekleyenlere, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz” dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde seçime saatler kala miting yaptı.

ANAMIN AYAKLARINI ÖPERDİM

Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Erdoğan, “Gençler, bak size bir nasihatim var. Şu; annelerin ayaklarının altını öpmeyi ihmal etmeyin. Cennet, annelerin ayakları altında, babaların değil. Benim anam da bana ayağının altını öptürmezdi. Kendisine derdim ki ‘Anacığım, kokusunu alayım'. E cennet orada. O çekerdi, gülerdi. ‘Anam kokusunu alayım.' Zar zor öperdim. Gençler, siz de annelerinizin ayaklarının altını öpün. Orada başka koku var.. Öperseniz daha güçlenirsiniz. Daha güçlü olursunuz” dedi.

“DEMOKRATİK ZEMİNDEN ASLA AYRILMAYACAĞIZ”

Mitinge katılanlardan yarın sandığı sahip çıkmalarını isteyen Erdoğan şöyle devam etti.

Fitne tüccarlarına inat, 85 milyon olarak yarın sandıkları bayram yerine çevireceğiz. Provokasyona, kışkırtmaya asla gelmeyeceğiz. Demokratik zeminden asla ayrılmayacağız. Bizim tökezlememizi bekleyenlere, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.

Bunları yaptığımızda, yarın yepyeni bir destan yazacağımıza inanıyorum. Sancaktepe'ye, Sancaktepelilere ben inanıyorum, güveniyorum. Zira yarınki seçim, aynı zamanda 2024’ün de müjdecisi olacaktır. Ben, kalbi kıpır kıpır atan gençlerimize güveniyorum. Evi içeriden fethedecek olan kadınlarımıza güveniyorum.

Ayaklarının altına cennetlerin serildiği, cennet yüzlü annelerimizin bizleri yalnız bırakmayacağını biliyorum. Mensubu ve hizmetkarı olmaktan şeref duyduğum milletimizin basiret ve ferasetle iradesini sandığa yansıtacağından şüphe duymuyorum.”
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