"Erdoğan denedi ama olmadı"

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim Ege adaları ve hava sahası konularında sürerken, Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinde işlenen konuyla ilgili olarak bu durumun bir seçim çalışması olduğu iddiası ortaya atıldı.





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu gerilimi bir seçim yatırımı olarak gördüğü ancak bu adımın oylarında bir yükselmeye de neden olmadığı ifade edildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Yunan Kathimerini gazetesi, MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Arastirmalar Merkezi'nin anketine de yer verdiği analizde, "Erdoğan'ın, Yunanistan ile ipleri germesinin sebebi yaklaşan seçimler" ifadelerine yer verdi. Yunan, MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Arastirmalar Merkezi'nin anketine de yer verdiği analizde, "Erdoğan'ın, Yunanistan ile ipleri germesinin sebebi yaklaşan seçimler" ifadelerine yer verdi.

ÇAVUŞOĞLU ÖN PLANDA





Kathimerini gazetesi, "AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2023 genel seçimi için milliyetçi duyguları harekete geçirmeye çalıştığını, ancak kışkırtıcı söylemlerinin oylarını arttırmaya yetmediğini" ileri sürdü.Kathimerini, MetroPOLL anketine katılanların yüzde 51,5'inin “Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliğin bir seçim gündemi meydana getirme girişimi olduğuna inandığını ve yüzde 64'ünün de Yunanlıları düşman olarak görmediğini" tercih ettiğini belirtti.Gazete ayrıca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "ABD'nin bölgede güçlü bir Türkiye istemediği için Yunanistan'ı desteklediğini" belirten sözlerine yer verdi.