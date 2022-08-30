Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Dengimiz ve muhatabımız değil /30 Ağustos 2022 22:48

Erdoğan: Dengimiz ve muhatabımız değil

Yunanistan yönetimi konusunda yeni açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yunanistan, siyasi, ekonomik, askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değil." ifadelerini kullandığı belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde yaptığı konuşmada Yunanistan'a yönelik açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Yunanistan, bizim ne siyasi ne ekonomik ne de askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bugün Yunan ordusunun imhası ve kesin bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un son aşaması olan Başkomutan Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz."

"Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz"

"Yunanistan hava sahamızı, uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkararak NATO ve müttefiklere meydan okumuştur"

"Bu adımımız peşinatını ödediğimiz F-35 uçaklarının verilmemesinden her alanda savunma sanayi ürünlerine ve hatta daha ötesine geçen ambargolara maruz bırakılmaya varan fiili eylemlerle karşılanmıştı. Şimdi aynı Amerika'nın Yunanistan'ın bir NATO hava gücüne karşı S-300 sistemlerini harekete geçirilmesine nasıl cevap vereceğini merakla bekliyoruz. Üstelik Amerika, bize vermediği F-35'leri Yunanistan'a ikram ederek Rus hava savunma sistemlerinin güya gözü gibi sakındığı bu uçaklarla aynı çuvala girmesinin yolunu kendi eliyle açmıştır. Biz tedarikçi ülkeye sözümüz gereği F-35'lerle S-400'leri asla aynı sistemde kullanmayacaktık, kullanmazdık. Ama hiçbir hukuki, ahlaki, insani sınır tanımayan Yunanistan'ın bu pervasızlığı yapacağından kimsenin şüphesi olmasın."
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