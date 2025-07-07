Erdoğan-DEM Parti görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi





Süreçte “silah bırakma” aşamasının bu hafta başlaması bekleniyor. Kritik gelişme öncesinde Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti’ni bugün kabul etti. Görüşmeye DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala katıldı. Saat 15.00’de başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.





Görüşme öncesi açıklama yapan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, “Tarihi bir görüşme bizim açımızdan. Süreç yeniş bir aşamaya giriyor. Bu yeni süreçte istişarelere ihtiyaç var. Heyet olarak biz de bu konuları konuşacağız. Çok büyük bir anlam biçiyoruz.”

demişti.





Heyette yer alan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ise “Süreci ve sonrasının gereklikleri konusunu konuşacağız.” diye konuştu.