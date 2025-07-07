Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan-DEM Parti görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi /07 Temmuz 2025 18:44

Erdoğan-DEM Parti görüşmesi sonrası ilk açıklama geldi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti ile Saray’ında bir araya geldi. 1 saat süren görüşmenin ana gündem başlığı “Terörsüz Türkiye” sürecinin kritik aşaması olan “örgütün silah bırakması” oldu. Erdoğan, DEM Parti heyeti ile ilk görüşmesini 10 Nisan’da yapmıştı. Bu ikinci görüşme görüşme olarak kayıtlara geçti.

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Süreçte “silah bırakma” aşamasının bu hafta başlaması bekleniyor. Kritik gelişme öncesinde Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti’ni bugün kabul etti. Görüşmeye DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala katıldı. Saat 15.00’de başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşme öncesi açıklama yapan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, “Tarihi bir görüşme bizim açımızdan. Süreç yeniş bir aşamaya giriyor. Bu yeni süreçte istişarelere ihtiyaç var. Heyet olarak biz de bu konuları konuşacağız. Çok büyük bir anlam biçiyoruz.”
demişti.

Heyette yer alan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ise “Süreci ve sonrasının gereklikleri konusunu konuşacağız.” diye konuştu.
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