Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan, deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Bir kesimi düşmanlaştırıyor! /20 Mayıs 2023 19:05

Erdoğan, deprem bölgesinde Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Bir kesimi düşmanlaştırıyor!

Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, Adıyaman’da yaptığı açıklamada yine muhalefeti hedef aldı. “Sandıkta tecelli eden iradeyi kabul etmiyorlar. ‘Biz nerede yanlış yaptık?’ diye kendilerine sormuyorlar. Pazar günü 17. seçimlerini kaybettiler.” diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldığı konuşmasında, “Giderek daha zehirli, daha çirkin bir dil kullandığını görüyoruz. Yaptığı pervasız ve buram buram nefret söylemi kokan acıkmalarıyla her gün toplumumuzun bir kesimini düşmanlaştırıyor.” ifadelerini kullandı.

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AKP’li cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile deprem bölgesine gitti. Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan Adıyaman’da konteyner kent ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Depremzedelerin oy tercihleri nedeniyle hedef alındığı savunan Erdoğan, şöyle konuştu:

Öncelikle 14 Mayıs’ta şahsıma verdiğiniz güçlü destek için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı’nda yüzde 66’yı geçen oy oranıyla Adıyaman tercihini bizden yana kullandı. Meclis’te de Adıyaman’ın tercihi Cumhur İttifakı’ndan yana oldu.

Siz olsanız da olmasanız da Bay Bay Kemal, evelallah devletimiz depremzedelerin yanındadır. Bundan sonra da yanında olacaktır. Siyasi tercihlerinden dolayı depremzedeleri aşağılayanlar bizim bu sevgimizi asla anlayamadılar. CHP zihniyeti sorunu kendinde anlamak yerine halkımızı suçladılar.

    Ne dediler, ‘Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi?’ diyerek içlerindeki kini döktüler. Çok partili demokrasiye geçtiğimiz 14 Mayıs 1950’den beri bu kötü huylarından vazgeçmediler. Bugün de aynısını yapıyorlar. Sandıkta tecelli eden iradeyi kabullenmek yerine insanlarımıza cahil diyorlar, oylarını sattılar iftirası atıyorlar.
    Hatta gazete manşetlerinden küstah biçimde ‘Milletin karnı TOGG’muş dediler. Ama bir kez olsun ‘biz nerede yanlış yaptık’ sorusunu kendilerine sormuyorlar. Pazar günüyle beraber 16’ncı ve 17’nci seçimlerini de kaybettiler. Samimi bir özeleştiri vermediler. İstiyorlar ki bunlar kimi aday gösterirse millet gidip tıpış tıpış oy versin. Yok öyle yağma.
    14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanının giderek daha çirkin bir dil kullandığını görüyoruz. Her gün toplumumuzun bir kesimini düşmanlaştırıyor. Daha düne kadar önüne gelene kalp yapmaktan parmakları neredeyse nasır bağlamıştı. Bugün ise aynı eliyle masa yumruklamaktan neredeyse bileği kırılacak.
    Adıyaman bu yüzü çok iyi tanır. Helalleşme, kucaklaşma söylemleri, yerini sadece 1 günde faşizmin en pespaye haline bıraktı. Demokrat diye yere göğe sığdıramadıkları genel başkanlarının gerçek bir diktatör heveslisi olduğu anlaşıldı.
    28 Mayıs, iyi bir fırsattır. Daha düne kadar depremzedelerimize bedava ev sözü verenlerin sandıktan istedikleri sonuç çıkmayınca sergiledikleri nobranlık tarihe bir utanç örneği olarak geçecektir. Çalıştığı ajans değişince söylemi de karakteri de tarzı da değişen bir rüzgar gülünün Türkiye’yi yönetmesi mümkün mü? 28 Mayıs’ta gümbür gümbür yola devam.
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