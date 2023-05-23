Erdoğan depremde ölenlerle, mitinge katılanları kıyasladı

Sözcü'de yer alan habere göre Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Malatya'da konuştu. Erdoğan, şunları söyledi:



* 6 Şubat depremlerinin acısı yüreklerimizde dinmedi. Şu anda alanda 50 bin kişi var. 50 bini aşkın insanımızı depremde kaybettik ama şu anda onlar buna rağmen bütün kardeşlerim 50 bini aşkın insanımız şu anda pazar günü yapılacak seçim öncesinde alanda bizimle buluştu.



* Afetin ilk saatlerinden itibaren devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Depremden bu yana 650 bin görevlimiz depremzedelerimize hizmet için görev yaptı.



* Zemin ve diğer etüdü biten zeminlerde konutlarımızın temelini atıyoruz. Deprem bölgesinde yıkık ve acil yıkılacak binaların enkazlarını kaldırdık.”