Erdoğan Doğu ve Güneydoğu'da da kaybediyor

Diyarbakır, Mardin, Urfa, Van, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Kars, Tunceli ve Iğdır illerinde gerçekleştirilen anketin hatapayı yüzde 3 olarak hesaplandı. "Basit tesadüfi" yöntemle gerçekleştirilen anket, 1501 hanede ve yüz yüze yapıldı.







Ankette katılımcılara "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra tablo şöyle oldu:







HDP: Yüzde 48,6





AKP: Yüzde 20,1





CHP: Yüzde 15





İYİ Parti: Yüzde 5,4





DEVA: Yüzde 3,7





MHP: Yüzde 3,2





Gelecek: Yüzde 1,5





Saadet: Yüzde 0,8





Hüda-Par: Yüzde 0,7





TİP: Yüzde 0,3





Vatan Partisi: Yüzde 0,3





Zafer Partisi: Yüzde 0,2





Yeniden Refah: Yüzde 0,2





ERDOĞAN KAYBEDİYOR



Ankette katılımcılara "Bu pazar bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, aşağıdaki adaylarda oy verme tercihiniz nasıl olur?" sorusu yöneltildi.







Ankette AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkabilecek bütün adayların kazandığı görüldü.





ERDOĞAN-KILIÇDAROĞLU

Buna göre, Kılıçdaroğlu yüzde 45 oy oranına ulaşırken, Erdoğan yüzde 20,5'te kaldı. Kararsızım diyenler yüzde 12,9 olurken, oy kullanmayacağını söyleyenlerin oranı yüzde 21,5 oldu.







Kılıçdaroğlu: Yüzde 45





Erdoğan: Yüzde 20,5





Kararsızım: Yüzde 12,9





Oy kullanmayacağım: Yüzde 21,5





ERDOĞAN-İMAMOĞLU



İmamoğlu: Yüzde 39,4







Erdoğan: Yüzde 20,3





Kararsızım: Yüzde 16,9





Oy kullanmayacağım: Yüzde 23,4





ERDOĞAN-AKŞENER



Akşener: Yüzde 24,4







Erdoğan: Yüzde 20,3





Kararsızım: Yüzde 22





Oy kullanmayacağım: Yüzde 33,3









ERDOĞAN-YAVAŞ



Mansur Yavaş: Yüzde 28,1







Erdoğan: Yüzde 20,2





Kararsızım: Yüzde 21





Oy kullanmayacağım: Yüzde 30,7





ERDOĞAN-BABACAN

Ali Babacan: Yüzde 28,9







Erdoğan: Yüzde 20,3





Kararsızım: Yüzde 20,5





Oy kullanmayacağım: Yüzde 30,4