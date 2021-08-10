Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan dolar ve faiz operasyonunu başlattı! İlk hamle TÜİK'ten geldi /10 Ağustos 2021 16:38

Erdoğan dolar ve faiz operasyonunu başlattı! İlk hamle TÜİK'ten geldi

Yeniçağ gazetesi ekonomi yazarı Evren Devrim Zelyut AK Parti’nin siyasi geleceği için dolar kurunda düğmeye basmak zorunda kaldığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’teki genel seçimlerini kazanmak için gereken faiz ve dolar ortamını sağlayacak operasyonlar başlattığını ileri sürdü. Zelyut Erdoğan’ın bu doğrultudaki çağrısına ilk olarak TÜİK’in işsizlik rakamlarıyla karşılık verdiğini belirtti.

SEÇİM İÇİN DOLAR VE FAİZE BASACAKLAR
Ekonomist Evren Devrim Zelyut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dolar kurunu da etkileyen  A Haber’de söylemlerini değerlendirdi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın” Bunu da özellikle buradan bir yerde ben de sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum, çünkü bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında da bir defa düşüşe geçiyoruz”  ifadelerini yorumlayan Zelyut TÜİK’in gerekli sinyali aldığını ileri sürdü.

Ünlü ekonomist TÜİK’in açıkladığı haziran ayı iç gücü istatistiklerini köşesine taşıdı.

İşsizlik oranının 10.6 olduğunu iddia eden TÜİK’in raporunda ciddi çelişkiler olduğunu belirten Zelyut, konuşmasında yeni işyerlerinin açılmasına rağmen iç gücüne katılım oranının düştüğünü söyledi. Rapordaki bir başka çelişkiyi de takipçileriyle paylaşan Zelyut, 602 bin yeni istihdam alanı açıldığını buna rağmen işsizlikte 823 bin kişi azaldığını açıkladı.

Raporun çelişkilerle doldu olduğunu tekrar vurgulayan Zelyut, TÜİK’in açıklayacağı enflasyon raporunda da belirli oynamaların yapılarak piyasaya sunulacağını öne sürdü. Enflasyon ve işsizlik oranlarının kağıt üzerinde aşağı çekilerek faiz indirim ortamı sağlamaya çalışıldığını belirten Zelyut 2023 seçimlerinde Millet İttifakı’na geçilmemek için bir operasyon başlattığını ifade etti.

Faizlerin düşürülmesiyle dolar kurunun yükselmenin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Zelyut bu durum içinde AK Parti’nin yeni bir operasyon başlatmak zorunda olduğunu söyledi.
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