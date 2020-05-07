Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan dolarla ilgili neler demiş neler! /07 Mayıs 2020 09:54

Erdoğan dolarla ilgili neler demiş neler!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dolar ile ilgili sözleri yine gündemde

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Doların 7.20 seviyelerine gelmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki mesajları yağdı. Sosyal medyada Doların 7 TL'yi aşmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dolarla ilgili yakın zamanda söyledikleri hatırlatıldı . Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ve sonraki süreçlerde verilen sözler sadece güldürdü Birçok siyasi figür, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sürece ve gelinen noktaya tepki gösterdi. 
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