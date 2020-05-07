Erdoğan dolarla ilgili neler demiş neler!

Doların 7.20 seviyelerine gelmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki mesajları yağdı. Sosyal medyada Doların 7 TL'yi aşmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dolarla ilgili yakın zamanda söyledikleri hatırlatıldı . Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ve sonraki süreçlerde verilen sözler sadece güldürdü Birçok siyasi figür, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla sürece ve gelinen noktaya tepki gösterdi.