Erdoğan dün hedef almıştı: RTÜK'ten 4 diziye ceza yağdı

Bugün RTÜK tarafından yayınlar ve televizyon programlarına kesilen cezalar açıklandı. RTÜK, Erdoğan'ın çağrısının ardından hemen harekete geçti.
KANAL D'YE ARKA SOKAKLAR CEZASI
Yayınlanan sahnelerle "toplumda dini değerlerin suiistimal edilmesine yol açıldığına" kanaat getiren Üst Kurul, Kanal D’ye üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.
4 BÜYÜK DİZİYE ŞİDDET CEZASI
STAR TV’nin “Sahipsizler”, NOW’ın “Yabani” isimli dizileri ile SHOW’un “Deha” dizisi kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.
HABER KANALLARINA DA CEZA KESİLDİ
Sözcü Televizyonu'nun “Arena” programı, Halk TV’nin “Rota”, TELE 1’de yayınlanan “Sabah Pusulası” ile FLASH Haber’in “Ana Haber Bülteni” ve “Başkent’te Gündem” programı "tarafsızlık ve doğruluk ilkelerini esas almadıkları" gerekçesiyle incelemeye alındı.