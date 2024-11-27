Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan dün hedef almıştı: RTÜK'ten 4 diziye ceza yağdı /27 Kasım 2024 19:22

Erdoğan dün hedef almıştı: RTÜK'ten 4 diziye ceza yağdı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada televizyon dizilerini hedef almıştı. RTÜK bugün televizyon programlarına ceza yağdırdı. Sözcü TV, TELE 1, Halk TV, NOW TV ve Flash TV'ye ceza kesildi. Yayınlanan sahnelerle "toplumda dini değerlerin suistimal edilmesine yol açıldığına" kanaat getiren Üst Kurul, Kanal D’ye üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada televizyon dizilerini hedef almıştı. RTÜK'e çağrı yapan Erdoğan, "Toplumun çimentosu mukaddesatımıza yönelik girişimler milli güvenlik sorunudur, başta RTÜK, ilgili kurumlarımız hızla tedbirleri devreye almalıdır" demişti.

Bugün RTÜK tarafından yayınlar ve televizyon programlarına kesilen cezalar açıklandı. RTÜK, Erdoğan'ın çağrısının ardından hemen harekete geçti.

KANAL D'YE ARKA SOKAKLAR CEZASI

Yayınlanan sahnelerle "toplumda dini değerlerin suiistimal edilmesine yol açıldığına" kanaat getiren Üst Kurul, Kanal D’ye üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

4 BÜYÜK DİZİYE ŞİDDET CEZASI

STAR TV’nin “Sahipsizler”, NOW’ın “Yabani” isimli dizileri ile SHOW’un “Deha” dizisi kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.

HABER KANALLARINA DA CEZA KESİLDİ

Sözcü Televizyonu'nun “Arena” programı, Halk TV’nin “Rota”, TELE 1’de yayınlanan “Sabah Pusulası” ile FLASH Haber’in “Ana Haber Bülteni” ve “Başkent’te Gündem” programı "tarafsızlık ve doğruluk ilkelerini esas almadıkları" gerekçesiyle incelemeye alındı.
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