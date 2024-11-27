Erdoğan dün hedef almıştı: RTÜK'ten 4 diziye ceza yağdı





KANAL D'YE ARKA SOKAKLAR CEZASI





4 BÜYÜK DİZİYE ŞİDDET CEZASI





HABER KANALLARINA DA CEZA KESİLDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada televizyon dizilerini hedef almıştı. RTÜK'e çağrı yapan Erdoğan, "Toplumun çimentosu mukaddesatımıza yönelik girişimler milli güvenlik sorunudur, başta RTÜK, ilgili kurumlarımız hızla tedbirleri devreye almalıdır" demişti.Bugün RTÜK tarafından yayınlar ve televizyon programlarına kesilen cezalar açıklandı. RTÜK, Erdoğan'ın çağrısının ardından hemen harekete geçti.Yayınlanan sahnelerle "toplumda dini değerlerin suiistimal edilmesine yol açıldığına" kanaat getiren Üst Kurul, Kanal D’ye üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.STAR TV’nin “Sahipsizler”, NOW’ın “Yabani” isimli dizileri ile SHOW’un “Deha” dizisi kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.Sözcü Televizyonu'nun “Arena” programı, Halk TV’nin “Rota”, TELE 1’de yayınlanan “Sabah Pusulası” ile FLASH Haber’in “Ana Haber Bülteni” ve “Başkent’te Gündem” programı "tarafsızlık ve doğruluk ilkelerini esas almadıkları" gerekçesiyle incelemeye alındı.