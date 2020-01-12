Erdoğan: Dünya bizi kıskanıyor

Tayyip Erdoğan, İzmit’te düzenlenen '2023 AK Genç Üye Katılım Programı'na cep telefonu ile bağlanarak, çeşitli iddialarda bulundu.

Erdoğan şunlar söyledi:





'DIŞIMIZDAKİ DÜNYA CİDDİ MANADA KISKANIYOR'







"En büyük hamleleri yaparken gerek batısı, dışımızdaki dünya ciddi manada Türkiye’yi kıskanıyor. Ekonomide hamdolsun Türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasında. Faiz, enflasyon tek haneliye iniyor. 2020 yılı bunların müjdesini alacağımız yıl olacak. Kısa süre süre önce Kocaeli’de yerli ve milli otomobilimizin tanıtımını yaptık. Bu otomobilimizle birlikte inşallah dünyada farklı bir yere yerleşeceğiz. Bunun yanında artık silahlı insansız hava araçlarını üreten bir Türkiye var. Göreve geldiğimizde yüzde 20 olan yerli ve milli savunma sanayimiz şu anda yüzde 70’e ulaşmıştır. Bu Türkiye’nin yakalamış olduğu en yüksek seviyedir. İnanıyorum ki bu çerçeve içerisinde sizlerin de aldığı bu istikamete, biz istikrarla devam edeceğiz. Bu rakamları daha da artıracağız" dedi.





