Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan 'düşer' demişti ama... /12 Ağustos 2022 22:53

Erdoğan 'düşer' demişti ama...

Türkiye'de yaşan şartlarını ağırlaştıran yüksek enflasyonda düşüş için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki Şubat ayını işaret etmişti ama bir yıl sonrası için dahi enflasyon beklentisinin yüzde 40 olduğu ifade ediliyor.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre Merkez Bankası’nın (MB) piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70’in üzerine çıktı. Dolar/TL kuru beklentisiyle 19,65’e yükseldi.

Piyasa katılımcıların enflasyon beklentilerindeki artış ağustosta da sürdü. Ankette geçen ayki beklenti 69,94’tü.

12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 41,99 olurken, 24 ay sonrası içinse yüzde 24,35’e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetiminin enflasyon hedefiniyse şu sözlerle birkaç defa dile getirmişti: “Yıllık enflasyondaki düşüşü önümüzdeki şubat-mart itibariyle belirgin bir şekilde görmeye başlarız.”
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