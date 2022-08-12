Erdoğan 'düşer' demişti ama...

Merkez Bankası’nın (MB) piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70’in üzerine çıktı. Dolar/TL kuru beklentisiyle 19,65’e yükseldi.Piyasa katılımcıların enflasyon beklentilerindeki artış ağustosta da sürdü. Ankette geçen ayki beklenti 69,94’tü.12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 41,99 olurken, 24 ay sonrası içinse yüzde 24,35’e yükseldi.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetiminin enflasyon hedefiniyse şu sözlerle birkaç defa dile getirmişti: “Yıllık enflasyondaki düşüşü önümüzdeki şubat-mart itibariyle belirgin bir şekilde görmeye başlarız.”