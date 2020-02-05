Erdoğan 'dut pekmezi' dedi, yandaş kanal fırsatı kaçırmadı

Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyareti dönüşünde uçakta “Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi yerim” ifadelerini kullanmasından sonra CNN Türk de dut pekmezinin faydalarına dair haber yapıldı.





CNN TÜRK FIRSATI KAÇIRMADI





CNN Türk’ün, “Hastalıklara karşı korunmak ve vücut direncini arttırmak için tüketilen dut pekmezinin faydaları saymakla bitmiyor” cümlesiyle başladığı haberde şu ifadeler kullanıldı:





Hastalıklara karşı korunmak ve vücut direncini arttırmak için tüketilen dut pekmezinin faydaları saymakla bitmiyor. Kansızlıktan kemik sağlığına, kolestrolden karaciğer hastalıklarına karşı adeta koruyucu bir besin olan dut pekmezi Anadolu’da da sıkça tüketilen lezzetler arasında. Peki dut pekmezinin bilinmeyen diğer faydaları nelerdir?





Dut pekmezinin bilinmeyen faydaları! Dut pekmezi birçok hastalığı önlemede büyük rol oynuyor. Peki dut pekmezinin bilinmeyen faydaları nelerdir, nasıl tüketilmelidir?





Kansızlığa iyi gelir.





Demir bakımından oldukça zengindir.





Kansere karşı koruma sağlayan antioksidanlar açısından zengindir.





Kemikleri güçlendirir ve kemik erimesine karşı koruma sağlar.





Mide hastalıklarına karşı koruyucu özelliği vardır.





İçeriğinde kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller vardır.





Kolesterolü dengeler.





Sinir sistemini güçlendirir.





Kanın pıhtılaşmasını önler.





Karaciğeri temizler.





Göğüs ağrılarını hafifletir.





Böbrekleri güçlendirir.





Enerji verir.





Çocuklarda görülen pamukçuk için iyi gelir.





İyi bir antioksidan kaynağıdır.





Dut pekmezinin bilinmeyen faydaları!





Bronşit ve astım için faydalıdır.





Lif açısından zengin olması nedeniyle bağırsakları yumuşatır ve kabızlığa fayda sağlar.





Kalp krizi geçirme ve felç riskini azaltır.





Gözün görme sistemine yarar sağlar.





Hafızayı güçlendirir.





Beyin için faydalıdır.





Ülsere karşı iyi gelir.





Dut pekmezinin iştah açıcı bir özelliği de bulunmaktadır. Bu nedenden dolayı çok fazla tüketildiği takdirde fazla kilo almanıza yol açabilmektedir. Bu pekmez özellikle kilo almak isteyenler tarafından da çok önemlidir.





Dut pekmezinin bilinmeyen faydaları!Dut pekmezi saçları güçlendirmekle kalmaz uzamasına da etki sağlar. Aynı zamanda erken beyazlamasını engeller ve saçları besler.





Dut pekmezinin bilinmeyen faydaları!Dut pekmezi yoğun kıvamlı olduğu için tek başına tüketmek zordur. Bu nedenle tahine karıştırarak da tüketebilirsiniz.





Kansızlık sorunu olanlar ya da kan şekeri düşük olan kişiler sabah aç karnına 2 yemek kaşığı tüketebilirler.





Çay, süt gibi içeceklerin içerisine koyularak da tüketilebilir.





Bazı tatlıların içerisine şeker yerine bu pekmezi ekleyebilirsiniz.





ERDOĞAN DUT PEKMEZİ İLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?





Erdoğan Ukrayna ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, corona virüsü ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından bir gazetecinin kendisine yönelttiği, “Sizin virüslere karşı özel bir önleminiz var mı?” sorusuna, “Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi yerim” şeklinde yanıt verdi. Erdoğan, açıklamasında “Bizim özel bazı tedbirimiz var mı derseniz, öyle bir tedbir inanın yok. Vücudu güçlü tutacağız. Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum’dan” ifadelerini kullandı.