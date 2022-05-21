Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan duyurmuştu: Suriye'den Türkiye'nin planına ret! /21 Mayıs 2022 15:51

Erdoğan duyurmuştu: Suriye'den Türkiye'nin planına ret!

Suriyeli göçmenler, Türkiye'deki siyasi gündemin ilk sıralarındaki yerini korurken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 milyon Suriyeli sığınmacıyı Suriye sınırındaki "güvenli bölgelere" geri gönderme planına Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

SHABER3.COM


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayı başında yaptığı açıklamada, 1 milyon Suriyeli sığınmacının, sınırdaki "güvenli bölgelere" gönderileceğini; buralarda konut ve altyapı inşa edileceğini söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan'ın açıkladığı bu planı kabul etmeyeceklerini duyurdu. Bakanlıktan, Suriye'nin resmi devlet ajansı SANA'ya yapılan açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti, Erdoğan’ın ucuz açıklamalarını ve Suriye halkına yapılan oyunları reddediyor" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları için "Suriye’ye ve Suriye halkı ile topraklarının bütünlüğüne karşı saldırgan oyun" nitelendirilmesi yapılırken, "Asıl amaç sömürgecilik" ifadeleri kullanıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan duyurmuştu: Suriye'den Türkiye'nin planına ret! Sonraki Haber >>

Amsterdam’ın en güzel mimari tasarım ödülü “Dünya Vatandaşı Okulu”nun

Amsterdam’ın en güzel mimari tasarım ödülü “Dünya Vatandaşı Okulu”nun

İki cunta, iki Diyanet, iki sapkın rapor

İki cunta, iki Diyanet, iki sapkın rapor

FOX Ana Haberi sunucusunun sinirlendiği anlar

FOX Ana Haberi sunucusunun sinirlendiği anlar

AKP'nin kalesinde Binali Yıldırıma tepki

AKP'nin kalesinde Binali Yıldırıma tepki

Ünlü teknik adamdan taraftara tekme

Ünlü teknik adamdan taraftara tekme

Cevheri Güven, SADAT hakkında anlatılmayan gerçekleri anlatıyor

Cevheri Güven, SADAT hakkında anlatılmayan gerçekleri anlatıyor

Elektrikli scooter alev alev yandı

Elektrikli scooter alev alev yandı

Türkiye’de SADAT gibi başka özel askeri şirketler de var

Türkiye’de SADAT gibi başka özel askeri şirketler de var

Karısı ölümünü çekti!

Karısı ölümünü çekti!

Zelenski'den Cannes Film Festivali'nde Sürpriz Konuşma

Zelenski'den Cannes Film Festivali'nde Sürpriz Konuşma
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:01:43