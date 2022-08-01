Samanyolu Haber /Politika / "Erdoğan, eğer seçimi mayıs ya da haziran ayında yaparsa..." /01 Ağustos 2022 13:43

"Erdoğan, eğer seçimi mayıs ya da haziran ayında yaparsa..."

AKP'nin yapılacak olası bir seçimde büyük oy kaybı yaşayacağını iddia eden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Erdoğan, eğer seçimi mayıs ya da haziran ayında yaparsa 5'inci parti olursa dua etsin" diye konuştu.

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Yaklana seçim sürecini değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, FOX TV'de İlker Karagöz'e yaptığı açıklamada "Erdoğan, 3'üncü parti olmak istiyorsa seçimi kasım ayında yapar. Eğer seçimi mayıs ya da haziran ayında yaparsa 5'inci parti olursa dua etsin" dedi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün FOX TV'de yayımlanan 'İlker Karagöz ile Çalar Saat' programında açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Altay, "Erdoğan, 3'üncü parti olmak istiyorsa seçimi kasım ayında yapar. Eğer seçimi mayıs ya da haziran ayında yaparsa 5'inci parti olursa dua etsin" dedi.

Erdoğan'ın, 1999-2002 sürecini unutmaması gerektiğini söyleyen Altay, "rahmetli Ecevit 3 yıl içinde 22'den 1'e düştü. O dönem parlamentoda 5 siyasi partinin hepsi parlamento dışı kaldı. Yani Erdoğan, eğer seçimi mayıs ya da haziran ayında yaparsa 5'inci parti olursa dua etsin" diye konuştu.

Kasım ayında seçim olma ihtimalinin hala olduğunu belirten Altay, "Her şeye rağmen yaz geçiyor. Elektrik fautraları düştü, doğalgaz kombi yakmıyoruz ama bu kış böyle geçmez" ifadelerini kullandı.
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