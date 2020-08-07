Erdoğan: Ekonomi uçuşta ama göremeyenler var

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:







- Libya'yla yaptığımız anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yunanistan ve Mısır arasında yapılan anlaşmanın kıymeti harbiyesi yok. Deniz yetki alanlarında hiç hakkı hukuku olmayanlarla, buraları görüşmeyi düşünmüyoruz. Merkel, bize buradaki sondaj çalışmalarını durdurursanız, bizim işimizi kolaylaştırırsınız dedi. Biz de kendisine 'Siz Yunanlara güveniyorsanız, biz çalışmalara iki üç hafta ara veririz, fakat biz bunlara güvenmiyoruz' dedik. Yunanistan'ın sözlerinde durmaması üzerine biz yolumuza devam ettiğimizi, sondaj çalışmalarına tekrar başlayacağımızı Sayın Merkel'e de söyledik.





- Türkiye ekonomisi tırmanışta ama göremeyenler var.





- Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili yaptıkları karalamalar... Bunlar yetişemedikleri üzüme 'koruk' diyor - Eleştirenler, ülke nereden nereye geldi ona baksınlar.





-'Türkiye adeta bir uçuşta, fakat bunu görmeyenler var. Bu tırmanışımızı devam ettireceğiz. Gerek TL'de, gerek altında, gerek dövizde basit birşey söyleyeyim. Bizim şu an IMF'ye olan borcumuz sıfır. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 23 milyar dolardı, şimdi 105 milyar dolar. Bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız.' dedi.