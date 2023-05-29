Erdoğan ekonomide U dönüşü yapacak mı?

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, Türkiye’deki seçim sonuçlarına dair bir analiz yayımladı.





“Erdoğan, birkaç hafta önce pek olasılık verilmeyen bir seçim zaferi elde etti. Bu sonuçlar batılı hükümetler ve uluslararası yatırımcılarla daha çok sürtüşme olabileceğini işaret ediyor” denilen haberde, uzmanların ekonomiyle ilgili yorum ve tahminlerine de yer verildi.





İLK SORU: MEVCUT POLİTİKALAR DEVAM EDECEK Mİ?

Yatırımcılar için şu anda birinci sorunun, Erdoğan’ın, yabancı para çıkışı görülen bir ekonomi politikasını sürdürme sözüne bağlı kalıp kalmayacağı olduğu belirtilen haberde “Ekonomistler, para politikası ayarlamasının kaçınılmaz olduğunu söylüyor” ifadeleri yer aldı.





Londra merkezli danışmanlık firması Teneo Intelligence’ın eş başkanı Wolfango Piccoli, bu seçim sonucunun ardından Erdoğan’ın ekonomide tam bir ortodoks yaklaşımı benimsemesinin pek olası olmadığını ama Mart 2024’teki yerel seçimler öncesi bazı ayarlamaların yapılabileceğini söyledi.





FAİZ TAHMİNİ

Faizlerin artması gerekeceğini belirten İngiltere’nin önde gelen bankalarından Barclays analisti Ercan Ergüzel, şu an yüzde 8,5 olan TCMB politika faizinin sene sonuna kadar yüzde 36’ya yükseltilmesini beklediğini aktardı.





Londra merkezli KNG Securities’in Türkiye piyasaları uzmanı Çağrı Kutman, seçim sonrasında Türkiye’nin kredi risk priminin (CDS) artmaya devam edeceğini belirtti.





“Erdoğan, yeni ekonomi yönetiminin ciddi bir inandırıcılığa sahip olmasına dikkat edecek” diyen Kutman, “Ancak düşük faiz politikasından vazgeçmeyecek” tahmininde bulundu.