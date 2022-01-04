Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ekonomik cankurtaran arıyor /04 Ocak 2022 13:52

Erdoğan ekonomik cankurtaran arıyor

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, Erdoğan’ın Şubat ayında Riyad’a yapacağı ziyaretle ilgili analiz yayınladı. Gazete, “Erdoğan’ın hesabı jeopolitikten daha çok para odaklı olabilir. Türkiye krizin içindeyken Erdoğan bir ekonomik cankurtaran arıyor” ifadelerini kullandı.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Şubat ayında Riyad’a gideceğini ve Suudi Arabistan’da resmi temaslarda bulunacağını duyurdu. ABD medyası ise, Erdoğan’ın Prens Selman’la yapacağı görüşmeyle ilgili haber yayınladı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de  İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler bozulmuştu. Türkiye’de doların rekor seviyede artması ve yaşanan ekonomik kriz sonrası AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Birleşik Arap Emirlikleri sonra da Suudi Arabistan ile ilişkilerini düzeltme arayışına girdi.

Kasım ayında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan’ın Ankara’ya gelerek temaslarda bulunmasının ardından dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şubat ayında Suudi Arabistan’a gideceğini açıkladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın kendisini davet ettiğini aktaran Erdoğan’ın ziyareti iki ülke ilişkileri açısından dönüm noktası olabilir.

ABD’li Wall Street Journal, Erdoğan’ın ziyaretini yorumladığı analiz haberinde iki ülke arasında birçok fikir ayrılığı olduğunu ve en önemli sorunun ise Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi olduğunu kaydetti. WSJ, görüşme öncesi Selman’ın Erdoğan’dan Erdoğan’dan Kaşıkçı’nın ölümünü tekrar gündeme getirmeme ve Türk medyasının da bu konuyu haberleştirmemesinin sözünü istediğini öne sürdü.

ERDOĞAN’IN HESABI JEOPOLİTİKTEN ÇOK PARA ODAKLI
İki liderin Katar öncülüğünde bir araya getirilme çabalarının başarılı olmadığını belirten gazete, şu yorumda bulundu: “Sayın Erdoğan için buradaki hesaplamalar jeopolitikten daha çok para odaklı olabilir. Türkiye krizin içindeyken Erdoğan bir ekonomik cankurtaran arıyor. Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan’ın Ankara’ya gelmesinden sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nden yetkililer milyarlarca dolarlık yatırım sözü verdi. Riyad ile görüşmeler Suudi Arabistan’ın bir yıldır uyguladığı gayrı resmi Türk mallarına boykotu sonlandırabilir.”
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