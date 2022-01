Erdoğan eliyle batırılan ÇAYKUR satışa mı çıkarıldı?

"ÇAYKUR’UN 2019 YILINDA KULLANDIĞI KREDİ MİKTARI VE ÖDEDİĞİ BORCUN REKOR DÜZEYE YÜKSELDİĞİ GÖZLEMLENDİ"





CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (ÇAYKUR) özelleştirileceği yönündeki iddiaları TBMM gündemine taşıdı.ANKA'nın haberine göre Bayraktutan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde şunları kaydetti:"Sayıştay’ın 2020 yılı denetimleri, dünyanın en çok çay tüketilen ülkesi Türkiye’de hemen her yıl zarar açıklayan ve AKP döneminde zararı yüzde 217 artan ÇAYKUR’un içinde bulunduğu içler acısı tabloyu göz önüne sermiştir.İdarenin, 4,2 milyar lira ödeyemediği ticari banka kredileri nedeniyle adeta batağa saplandığı belirtilmiştir. İdarenin mali raporlarına göre; 2016 yılında toplam 4,6 milyar lira kredi kullanırken 4,4 milyar ödeme gerçekleştirilmiş. 2017 yılında ise kullanılan kredi tutarı 5,9 milyar lira, geri ödeme tutarı 5,6 milyar lira olarak ifade edilmiştir. 2018 yılında 7,6 milyar lira kredi karşılığında 7,1 milyar lira geri ödemede bulunan ÇAYKUR’un 2019 yılında kullandığı kredi miktarı ve ödediği borcun rekor düzeye yükseldiği gözlemlenmektedir.Buna göre; 2019 yılında 11 milyar kredi kullanılmış, geri ödeme 9,5 milyar lira olmuştur. 2020 yılı mali hesaplarına ise kullanılan kredi 10,8 milyar lira, geri ödeme 10,1 milyar lira olarak yansımıştır."Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Hassan Al Suwaidi’nin, Financial Times’a yaptığı açıklamada, Türkiye Varlık Fonu ile bir dizi fırsatla ilgili görüşme halinde olduklarını, TVF bünyesinde şirketlerin de masada olduğu söylediği bilinmektedir. Varlık Fonu’na devredildiği 2017 yılından bu yana ÇAYKUR’un geleceğinin her zamanınkinden daha fazla risk altında olduğunu belirten bölge halkı, masaya yatırılan şirketler arasında ÇAYKUR’un olduğundan endişe etmektedir.