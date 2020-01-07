Türkiye’nin ABD, Rusya, Mısır, Suudi Arabistan ve BAE’nin destek verdiği Hafter güçlerine karşı savaşan cephede Türk askerlerinin yer almasının önünü açan tezkereye onay vermesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın askerlerin Libya’ya peyperdey gitmeye başladığını açıklaması bölgedeki gerilimi artırdı.





Libya krizi Alman basının da ana gündem maddesi. Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Libya’ya asker göndermesiyle yeni bir savaşa girdiğine dikkat çekiyor.





“Bu onun açısından sonuncu olabilir. Zira Erdoğan askerî ve siyasi olarak kaldıramayacağı kadar ağır bir yükün altına girmek üzere” ifadeleri yer alan gazetede, “İzlediği saldırgan strateji ile uluslararası alanda kendini giderek yalnızlaştırıyor. Avrupa Birliği, yaptırımları değerlendiriyor. ABD ve Birleşmiş Milletler'in yanı sıra Türkiye'nin Suriye'de desteğine ihtiyaç duyduğu Rusya da Libya'da askerî operasyonu eleştiriyor” deniyor.





Gazetede, Suriye ve Libya'daki askerî güç oyunlarının yanı sıra Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik “tehditkâr” tutumu ile Erdoğan’ın vatandaşların dikkatini ekonomideki “berbat” durumdan başka bir yöne çekmeye çalıştığı belirtiliyor.





Yorumda “Erdoğan, Yeni Osmanlıcı vizyonu ile toplu bir aşağılık kompleksine hitap ediyor. Ama bu da artık işlemiyor gibi görünüyor. Halkın onayı yok oluyor, iktidardaki AKP içinden çatırtılar geliyor. Erdoğan, er ya da geç erken seçime gitmek zorunda kalabilir. 2002 yılından beri kazandığı seçimleri, bu kez de kazanır mı? O artık kesin değil” ifadeleri yer alıyor.