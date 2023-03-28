Erdoğan, Erbakan ile görüştü: Yeniden Refah, kendi listeleriyle seçime girecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’na katılım teklifini Yüksek Seçim Kurulu’na ittifak belgelerinin sunulmasından dakikalar önce kabul eden ve cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı ziyaret etti. Yeniden Refah’tan yapılan açıklamada ziyaretin “nezaket ziyareti” olduğu belirtilen görüşme saat 16.00’da başladı.







'CUMHUR İTTİFAKI'NA GİREREK MİLLİ BİR ADIM ATTIK'

Erdoğan-Erbakan görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan görüşme sonrası şu açıklamalarda bulundu:





"14 Mayıs'ta seçime kendi logomuz ve listemiz ile gireceğiz ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz. Cumhur İttifakı'na girerek milli bir adım attık. Ancak ilkelerimizden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Dün yanlış dediğimize bugün doğru dememiz veya dün doğru dediğimize bugün yanlış dememiz söz konusu olmaz. Mutabakat metninin de takipçisi olacağız. AK Parti listelerinden seçime girecek adayımız yok. Bizim hükümette yer almak gibi bir talebimiz de olmadı."

