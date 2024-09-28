Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan erken seçime kapıyı kapadı: 'Fuzuli hamle' /28 Eylül 2024 16:25

Erdoğan erken seçime kapıyı kapadı: 'Fuzuli hamle'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katıldığı toplantıda yaptığı açıklamalarda muhalefetin son günlerde yüksek sesle dile getirdiği erken seçim çağrılarına yanıt verdi. Erdoğan, erken seçim tartışmalarını 'fuzuli hamleler' olarak tanımlayıp, olası erken seçimlere kapılarını kapattı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yatırım Danışma Konseyi 10. Toplantısı'nda bir konuşma gerçekleştirdi.

Muhalefetin erken seçim çağrılarını arttırdığı dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündemleri arasında erken seçim tartışmaları da vardı.

Erdoğan, yaptığı konuşmada çok net mesajlar verirken; muhalefetin erken seçim çağrılarına da kapıları net şekilde kapattı.

ERKEN SEÇİME KAPILARI KAPATTI

Tüm planlarının 2028’e göre yaptıklarını dile getiren Erdoğan, milletten aldıklarını yetkili vurgulayarak bu süreyi sonuna kadar kullanmakta kararlı olduklarını ifade etti.

Erdoğan’ın konuşmasının ilgili kısmı şu şekilde oldu:

Biz iktidar ve ittifak olarak tüm planlarımızı 2028'e göre yapıyoruz. Milletin 14-28 Mayıs seçimlerinde verdiği yetkiyi sonuna kadar en güzel en verimli şekilde kullanma çabasındayız. Muhalefetin kendi iç çekişmelerini gölgelemek amacıyla gündeme getirdiği erken seçim tartışmalarını havanda su dövmek olarak görüyoruz. Seçimsiz 3,5 yıl vardır. Ekonomi, savunma, demokrasideki hedeflerimize ancak 3,5 yılın hakkını vererek ulaşabiliriz. Bunun dışındaki her gündem sanaldır. Ülkenin enerjisini tüketmeye yönelik fuzuli hamlelerdir. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz 7/24 sizlerin hizmetindedir. İlgili bakanlıklarımız da sizlere gereken desteği vermeye hazırdır. Türk ekonomisine güvenen herkesin yanında olduğumuzu ve olacağımızı bilmenizi isterim.
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