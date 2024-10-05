Erdoğan-Esad görüşmesi BRICS zirvesinde mi olacak?

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Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Beşar Caferi tarafından 5 Ekim’de “Kuzey Kafkasya: Yeni Jeostratejik Fırsatlar” forumunda açıklamasına göre Şam yönetimi BRICS’e katılmak için resmi başvuruda bulundu.



Caferi, Suriye’nin BRICS’e katılma konusundaki isteğini vurgulayarak, katılım için yazılı başvuru gönderdiklerini belirtti. Toplantıya Suriye lideri Beşar Esad'ın katılması bekleniyor.



Erdoğan-Esad görüşmesinin Kazan’da olma ihtimali



BRICS'e katılmak için geçtiğimiz haftalarda Ankara'nın da resmi başvuruda bulunmuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'da düzenlenecek BRICS zirvesine katılmasının kesinleşmesinin ardından Suriye'nin de başvurusunun yapıldığının açıklanması, Suriye lideri Beşar Esad ile görüşme talep eden Erdoğan'ın Rusya'daki BRICS zirvesinde Esad ile görüşme olasılığı artmış oldu.



2006 yılında kurulan BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu bir uluslararası ekonomik işbirliği platformudur. 2024’te Mısır, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Etiyopya’nın da gruba katılmasıyla, BRICS küresel çapta genişlemesini sürdürüyor.



Suriye’nin bu başvurusu, örgütün uluslararası etkisinin ve genişlemesinin devam ettiğini gösteriyor.



Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, BRICS’e katılmak isteyen başka Afrika ülkelerinin de bulunduğu ifade edildi.

Bu durum, BRICS’in dünya genelindeki jeopolitik ve ekonomik ağırlığını artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.