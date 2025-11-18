Erdoğan eski arkadaşından şikayetçi oldu, 8 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet gazetesine verdiği son röportaj ve sosyal medya platformu X'te yer alan bazı paylaşımları gerekçe gösterilerek 7 Ekim’de tutuklanan eski AKP İzmir milletvekili Hüseyin Kocabıyık hakkında iddianame hazırlandı. Kocabıyık’ın iki suçtan iki yıldan sekiz yıla kadar hapsi isteniyor. Cezanın dörtte üçe kadar arttırılması söz konusu olabilir. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek yargılamanın ilk duruşması 16 Aralık’ta.





2022 yılında Gezi Parkı Davası’nda iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini eleştirmesiyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasının bozulduğu bilinen Kocabıyık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruşturma sürecini de eleştirmişti. Gelişmelerin arından Uşak Valisi olan eşi Funda Kaya merkeze çekilmişti. Kendisi de AKP’den ihraç edilen Kocabıyık, 6 Ekim’de Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajın ertesi günü hakkında soruşturma açılmış ve cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanmıştı.





Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, 8 Ekim’de iftira suçlamasıyla şikâyet dilekçesi verdi. Kocabıyık’ın halkı Erdoğan’a karşı kışkırtmak ve itibar suikasti düzenlemek için gerçeğe aykırı bilgiler verdiği iddia edildi.





Kocabıyık hakkında iftira ve cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla iddianame hazırladığını yazan Saymaz, Kocabıyık’ın X paylaşımları ve Cumhuriyet söyleşi üzerine kurulan iddianamede suçlu bulunan paylaşımları şöyle aktardı:





19 Mart: Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın, haberin yok!





21 Eylül: Bir iktidar sahibi düşünün, rakibinden korktuğu için onu hapse attırarak kurtulmak istiyor.





21 Eylül: Tek adam siyaseti muhalefeti güçlendirdi, birleştirdi, Özgür Özel gibi önüne konan siyasi barikatları yıkıp geçen bir liderin ortaya çıkmasına neden oldu. Şimdi tek adam rejiminin oynayacağı tek bir oyun kaldı: CHP'ye kapatma davası açmak! Bakalım bu çılgınlığı yapacaklar mı?





25 Eylül: Bilmemek ayıp değil, Trump 'Erdoğan'ın Suriye'de 2000 yıldır kimsenin yapamadığını yaptığını’ tekrar söyledi. Erdoğan, Suriye'de 2000 yıldır yapılamayan neyi yaptı? Gerçekten bilmiyorum ve öğrenmek istiyorum. Yahudi devletinin Suriye'nin bir bölümünü işgalini kastetmiyordur sanırım.





27 Eylül: Şu Amerika seyahati ne kadar iyi oldu farkında mısınız? Yerli ve milli kim, mandacı kim nasıl da iyot gibi açığa çıktı, değil mi?





2 Ekim: Bugün CHP ve İmamoğlu yolsuzluk üzerinden düşmanlaştırılıyor. Hiç bir akıl ve zeka gerektirmeyen kaba siyaset yapma modeli. Bu şark siyasetini yapan kişi memlekete ve demokratik iklime nasıl zarar verdiğinin farkında değil. Daha iddianamesinin hazırlanmadığı bir davada bir cumhurbaşkanı nasıl hüküm verici konuşma yapar. Cumhurbaşkanına yaptığının anayasanın 138. Maddesine göre suç teşkil ettiğini söyleyecek bir tek aklı başında adam yok mu yanında?





Saymaz, ayrıca Cumhuriyet söyleşisinden beş paragrafın da iddianameye konduğunu aktardı. Saymaz’ın aktardığına göre, iddianamede Kocabıyık’ın açıklamalarının eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aştığı, Cumhurbaşkanı’nın onur, şeref ve saygınlığını zedelediği, işlenmediğini bildiği halde hukuka aykırı fiil isnat ettiği savunuluyor. Kocabıyık’ın iki suçtan iki yıldan sekiz yıla kadar hapsi isteniyor. Bu suçlar zincirleme işlendiği gerekçesiyle cezanın dörtte üçe kadar arttırılması söz konusu olabilir.





İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek yargılamanın ilk duruşması 16 Aralık’ta.