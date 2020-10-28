Erdoğan: Evine ekmek götüremeyen var mı... Buna inanıyor musunuz?

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te kendisine yakın gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.





MHP'nin 'askıda ekmek' kampanyasına muhalefetten eleştirilerin geldiğinin dile getirilmesi üzerine Erdoğan şu yorumu yaptı:





"Her şeyi bizden öğrenmeyin. Türkiye'de böyle bir şey var mı? Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı? Buna inanıyor musunuz? Bazı şeyleri siz kendiniz bir çözün. Var mı böyle bir şey? Elhamdülillah, bugün asgari ücretiyle, maaşıyla, her şeyiyle birçok ülkeyi geride bırakmış bir Türkiye var. Büyüme oranına bakıyorsun, şu anda dünyada hamdolsun en iyi noktada olan bir ülkeyiz. IMF'in, OECD'nin ölçeklerine bakıyorsun, en iyi konumda olan ülke konumundayız ama bunlar hesap kitap bilmiyor"

