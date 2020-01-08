Erdoğan 'farklı ekipler' demişti: 'SADAT A.Ş. Libya'da'

Erdoğan’ın 'Muhalif güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak' sözlerini Meclis’e taşıyan CHP'li Çeviköz 'Farklı ekipler SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlığı şirketi tarafından mı sağlanmaktadır' diye sordu.





Soru önergesine henüz yanıt gelmezken SADAT A.Ş.'nin web sitesinin 'hakkımızda' bölümünde 'SADAT A.Ş LİBYA'DA' başlıklı açıklama olduğu ortaya çıktı.













Türk askerinin Libya’da Hafter güçlerine karşı savaşan cephede yer almasının önünü açan tezkerenin Meclis’ten geçmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Muhalif güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak” şeklinde yaptığı açıklama tartışmalara neden oldu.





CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Erdoğan’ın bu sözlerini Meclis’e taşıdı ve “Farklı ekipler SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlığı” şirketi tarafından mı sağlanmaktadır?” diye sordu.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi veren Çeviköz, şu soruları yöneltti:





İfade edilen “farklı ekipler” kimlerdir? Bu ekipler, kimin ekipleridir? Cumhurbaşkanlığına bağlı özel güvenlik güçleri bulunmakta mıdır? Bu ekipler hangi tarihte Libya’ya gönderilmiştir?

İfade edilen “farklı ekipler” kaç kişiden oluşmaktadır? Bu “ekiplere” herhangi bir ödeme yapılmakta mıdır? Yapılıyor veya yapılacaksa, TL cinsinden karşılığı nedir? Ödemeler merkezi bütçeden mi karşılanmaktadır?

İfade edilen “farklı ekipler” silahlı güce sahip midir? Bu silahlar kim tarafından karşılanmaktadır? Silah envanterlerinin detayları nelerdir?

İfade edilen “farklı ekipler”, “SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlığı” şirketi tarafından mı sağlanmaktadır?

İfade edilen “farklı ekipler” arasında Suriye rejimine karşı savaşan, cihatçı örgütlere mensup kişiler var mıdır? Varsa bu kişilerin transferi nasıl sağlanmaktadır?

Libya dışında “farklı ekiplerin” gönderildiği başka ülke var mıdır?

Resmi Gazete’ nin 25 Aralık 2019 tarihli 30989 sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararınca verilecek 20 milyon TL’lik hibe tutarından, “farklı ekipler” yararlanabilecek midir?









SADAT A.Ş LİBYA'DA





SADAT A.Ş.'nin web sitesinin hakkımızda bölümünde "Libya'dayız, çeşitli projeler hazırlanmaktadır" açıklaması yer alıyor:





"SADAT A:Ş. Libya Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve Danışmanlık, Eğitim, Donatım hizmeti sunma imkanlarını görmek amacıyla Libya'da idi.





Yapılan görüşmeler neticesinde bir alayın Spor Tesislerinin dizaynı ve yapılması ile ilgili proje hazırlanmaktadır.





Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Trablus Büyükelçisi Sayın Ali Kemal AYDIN da makamında ziyaret edilerek, SADAT A.Ş. ve Libya'daki faaliyetleri konusunda bilgi verilmiştir."