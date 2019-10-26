Erdoğan Fenerbahçe üyesi oldu

Erdoğan, yaptığı konuşmada takım tutmanın gönül işi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:“Fenerbahçe kurulduğundan beri ülkemiz sporunun lokomotifi olmuş bir kulübümüzdür. En çok sporcu yetiştiren, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen Fenerbahçe’dir. Pek çok alanda öncü ve liderdir. Hiçbir şey Fenerbahçe’yi ülkesine hizmet yolundan döndürememiştir.







Takım tutmak bir gönül işidir. İnsan çıkarı için birçok şey yapabilir, görüntüsünü, mesleğini, siyasi ve sosyal tercihlerini değiştirebilir. Sahanın içinde olmasa da Fenerbahçe’yle ile olan muhabbetimiz, çeyrek asırı bırakan siyasi görevlerim sürecinde hizmet verme bakımından bütün kulüplere eşit davranmaya çalıştım. Bununla birlikte Fenerbahçe sevgisi gönlümüzde hep yukarılarda yer aldı. Atalarımızın dediği gibi gönül ferman dinlemiyor.





”CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINA ADAY OLABİLİR Mİ?





Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu Üyesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için sarı lacivertlilerin başkanlığına aday olma yolu da açık durumda, Fenerbahçe tüzüğü gereği Erdoğan, Fenerbahçe Başkanlığı ve Divan Kuru Başkanlığı’na aday olabiliyor.