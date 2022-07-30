Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan fındık alım fiyatının 54 TL olarak belinlendiğini duyurdu.







Erdoğan, “Türkiye dünyanın en büyük fındık üreticisi. Biz iktidara geldiğimizde fındığın alım fiyatı 1 doların altındaydı. Biz bu rakamı 3 doların üzerine çıkarttık. Fındığın ortalamasını bu yıl, 54 lira olarak açıklıyorum. Bu yılın fındık alım fiyatının ülkemize hayırlı olmasını istiyoruz. TMO tüm hazırlıklarını tamamlamıştır” dedi.





"BAY KEMAL'İ KENDİSİ DE KABUL ETTİ"

Bunlar elif görse mertek sanacak. Bir zamanlar bu Bay Kemal SSK'nın başında değil miydi? SSK'yı batırmadı mı? Ne hale getirdi oraları. Şimdi hastanelerimizin her biri birbirinden güzel. Şimdi bir şehir hastanesi Ordu'ya yapıyoruz. Bu zata zaman zaman 'Bay Kemal' diyerek takılıyorum. En sonunda bunu kendisi de kabul etti. Ama seçimden sonra buna 'Emekli CHP Genel Müdürü'nü de eklemesi gerekiyor. Yıllardır kendisine, 'yalan siyasetini bırak' dedik ama dinletemedik."