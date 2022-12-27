Erdoğan fırsata çevirmek istiyor: İşte kulislerde konuşulan iki yeni seçim tarihi

AKP ve MHP tarafından sıklıkla 18 Haziran 2023'te yapılacağı ifade edilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıldan az süre kala siyasi partiler, çalışmalarını hızlandırdı. Ancak Kurban Bayramı dolayısıyla başlayacak hareketlilik, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve hac dönemi, sandık gününün öne çekilmesi ihtimalini gündeme getirdi.







Tabii bu ihtimalin gündeme getirilmesinde, siyasi ve ekonomik nedenlerin de etkili olduğu biliniyor.





Gazeteci Murat Yetkin'e göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi öne çekmek isteğine dair herhangi bir somut işaret alınamamıştı; ancak bu durum değişti.





"İlk somut işaret bu yıl 28-30 Nisan’da yapılması planlanan Antalya Diplomasi Forumu’nun altı hafta öne çekilerek 10-12 Mart’ta yapılacağının duyurulması oldu" diyen Yetkin, yetkinreport.com'da yayınlanan yazısında sözlerine şöyle devam etti:







"Aslında her yıl Mart ayında yapılan Antalya Diplomasi Forumu (ADF) bu yıl 21-23 Nisan tarihlerine gelen Ramazan Bayramı sonrasına bırakılmıştı. Böylece 18 Haziran seçimleri öncesinde dünya siyasetinin önemli isimlerinin Türkiye’ye gelişi Erdoğan’ın seçim kampanyasına da hizmet etmiş olacaktı.





Hatırlanacağı gibi bu yıl 10 Mart’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ADF çerçevesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ev sahipliğinde buluşmuştu.





Bazı kaynaklar ADF’nin öne alınmasını Nisan’da turizm sezonunun başlamasına ya da Ramazan ayına bağlamaya çalışsalar da bu geçerli değil; ADF Nisan sonuna planlanırken zaten Ramazan ve Bayram’ın geçmesi amaçlanmıştı, turizm sezonu da biliniyordu. Geriye ADF’nin seçimlerin 18 Haziran öncesine alınması ihtimali düşünülerek öne alındığı gerekçesi kalıyor.





'NEDEN 18 HAZİRAN ENDİŞESİ'

Bu sene ADF’nin 23 Mart’ta başlayacak Ramazan öncesinde 'aradan çıkarılması' ve gelecek uluslararası şahsiyetlerin muhtemel etkisinin Erdoğan’ın Şubat-Mart aylarındaki doğal gaz ucuzlaması, TOGG, yeni silah tanıtımları gibi hamlelerine katkıda bulunması amaçlanıyor olabilir.





Peki, Erdoğan neden seçimi 18 Haziran öncesine almak istiyor?





Bunun hem ekonomik hem siyasi nedenleri bulunuyor.





Ekonomik nedenler açık. Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Aralık’ta AK Parti Meclis Grubuna hitap ederken, ek önlem alınmazsa, Ocak’tan itibaren ücretlerde yapılacak artışın birkaç aç içinde etkisini yitirebileceğini söylemişti.





Siyasi nedenler iki etkene bağlı. Birincisi Erdoğan’ın seçimi kazanacağından emin görünse de ilk turda alamayacağı endişesi içinde olması. 18 Haziran’da hem Cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi yapılacak. Hiçbir cumhurbaşkanı adayı yüzde 50+1 oya ulaşamazsa ikinci tur 2 Temmuz’da yapılacak.





İKİNCİ TURA KALIRSA

AK Parti açısından sorunlar burada başlıyor. Seçim ikinci tura kalırsa, AK Parti seçmenlerinin bir kısmı sandığa gitmeyebilir.





Birincisi 16 Haziran’da okullar tatile girecek; büyük şehirlerden tatile, ekin kaldırmaya giden aileler olacak.





İkincisi, aynı günlerde 26 Haziran’da başlayacak Hac için Suudi Arabistan’a gidişler başlayacak. Keza 28 Haziran’daki Kurban Bayramı nedeniyle Hac ya da tatil yerlerine gidecek seçmenler olacak.





Bunların üstüne 18 Haziran seçiminde Meclis çoğunluğunu muhalefetin alması durumunda seçmenin Cumhurbaşkanlığı-Meclis uyumu için muhalefet adayına eğilim göstermesi ihtimali binince, Erdoğan’ın seçimi 18 Haziran öncesine alma düşüncesinin gerekçeleri, ortaya çıkıyor.





KULİSLERDE KONUŞULAN İKİ YENİ TARİH

Kuliste en çok konuşulan tarih 14 Mayıs, ancak 7 Mayıs ve 21 Mayıs tarihleri de kuliste konuşuluyor.





Bu tarihlerde bir kesinleşme olmadığı gibi, Erdoğan henüz kararını açıklamış da değil.





Henüz Yüksek Seçim kuruluna yansımış bir girişim de bulunmuyor.





Ancak ilk defa elimizde Antalya Diplomasi Forumunun seçime bağlı nedenlerle 28-30 Nisan’dan 10-12 Mart’a çekilmesi gibi somut bir gelişme var. Devamı gelecek gibi."