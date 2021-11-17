Erdoğan'dan flaş 50+1 açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.







"KARAR MERCİİ PARLAMENTODUR"





Erdoğan, "Siyasette yüzde 50+1 tartışması var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekli olan çoğunluk yüzde 50+1 sizce değişmeli mi?" sorusu üzerine, "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur. Parlamento bu konuda bir değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider, adımı da ona göre atılır. Parlamento daha önce Anayasa ile ilgili bu konuda bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi? Onu da görürüz." değerlendirmesini yaptı.







Erdoğan'a ayrıca "Bugünkü açıklamalarınız sonrasında Merkez Bankasının yarın faiz indirmeye devam edeceği sonucuna varabilir miyiz?" sorusu da soruldu. Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Yani hem bağımsızlığını konuşuyorsunuz... Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin." karşılığını verdi.

