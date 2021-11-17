Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan flaş 50+1 açıklaması /17 Kasım 2021 14:53

Erdoğan'dan flaş 50+1 açıklaması

50+1 tartışmaları devam ederken AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Erdoğan, 50+1 konusunda Anayasa değişikliği gerektiğini vurguladı ve değişiklik için Meclis'i işaret etti.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"KARAR MERCİİ PARLAMENTODUR"

Erdoğan, "Siyasette yüzde 50+1 tartışması var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekli olan çoğunluk yüzde 50+1 sizce değişmeli mi?" sorusu üzerine, "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur. Parlamento bu konuda bir değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider, adımı da ona göre atılır. Parlamento daha önce Anayasa ile ilgili bu konuda bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi? Onu da görürüz." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan'a ayrıca "Bugünkü açıklamalarınız sonrasında Merkez Bankasının yarın faiz indirmeye devam edeceği sonucuna varabilir miyiz?" sorusu da soruldu. Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Yani hem bağımsızlığını konuşuyorsunuz... Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin." karşılığını verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'dan flaş 50+1 açıklaması Sonraki Haber >>

Şok görüntüler

Şok görüntüler

Şok görüntüler

Şok görüntüler

Bir Nefes ...

Bir Nefes ...

“Ekonominin kitabını” nasıl yazdıklarını izlemek ister misiniz?

“Ekonominin kitabını” nasıl yazdıklarını izlemek ister misiniz?

AKP'li bürokratlar muhalefete dosya gönderiyor

AKP'li bürokratlar muhalefete dosya gönderiyor

Ersan Şen ile Cem Küçük "helalleşme" tartışması

Ersan Şen ile Cem Küçük

Sokak röportajında ortalık karıştı!

Sokak röportajında ortalık karıştı!

İstanbul'da 'iç savaş' gibi mahalle kavgası

İstanbul'da 'iç savaş' gibi mahalle kavgası

Metrobüs out - Trenbüs in

Metrobüs out - Trenbüs in

AKP’li Birinci ‘sosyal soykırımı’ yetersiz gördü: Türkiye’yi ve dünyayı dar edelim!

AKP’li Birinci ‘sosyal soykırımı’ yetersiz gördü: Türkiye’yi ve dünyayı dar edelim!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:53:16