Erdoğan gazeteci Bülent Keneş'i İsveç Başbakanı'ndan hukuku hiçe sayarak istedi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürgün gazeteci Bülent Keneş’i İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüşmesinde gündeme getirdi ve iadesini istedi. Türkiye’deki hukuku hiçe sayan ve aynı şeyi Avrupa ülkelerinin devlet başkanlarının da yapmasını isteyen Erdoğan’a gazetecilerden büyük tepki geldi.





İsveç’in NATO’ya girmesi için imza atması beklenen Erdoğan, İsveç’ten hukuksuz bir eylem yapmasını istiyor. Türkiye’de hiçbir suça karışmamış ve sadece mesleğini yapmış olan Bülent Keneş’le ilgili geçtiğimiz günlerde önce havuz medyası haber yaparak hedef göstermişti.





Bülent Keneş'i en iyi tanıyanlardan biri de hiç kuşkusuz Erdoğan’ın bizatihi kendisi. Erdoğan, Todays Zaman'ın ilk nüshasını kurucu genel yayın yönetmeni olan Keneş’in elinden almıştı.





KENEŞ: İSVEÇ HUKUKUNA GÜVENİYORUM





Konuyla ilgili İsveç’in Dagens Nyheter gazetesine konuşan Keneş, Erdoğan’ın sözlerini duyduğunda ailesi ile yemek masasında olduğunu söyledi. Keneş, “Aileme ne kadar şaşırdığımı belli etmemeye çalıştım.” ifadelerini kullandı.





Adının basın toplantısında anılmasına eşinin de çok şaşırdığını kaydeden Keneş, “Böyle bir despottan, ifade özgürlüğüne, insan haklarına aldırmayan, gazetecilerin hak ve görevlerini umursamayan bir despottan her şey beklenir. Yani genel olarak şaşırmadım ama bu özel durumda adımı duymayı beklemiyordum. Hiç endişelenmiyorum çünkü İsveç’in hukukun üstünlüğüne her zaman inandım ve hala inanıyorum. Burada her şey demektir ve insan haklarına ve özgürlüğüne saygı da öyle. Bu yüzden İsveç yasalarının beni koruyacağına güveniyorum.”

































BÜLENT KENEŞ KİMDİR?





1969 yılında Malatya’da doğan Bülent Keneş, ilk, orta ve lise eğitimini bu şehirde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Keneş, 1994 yılında Zaman gazetesinde Gazeteciliğe başladı. 1995 Ekim ayında Zaman Dış Haberler Müdürü, 1999 yılında Haber Müdürü oldu. Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktorasını yaptı. Daha sonra sırasıyla Turkish Daily News Yayın Koordinatörü, Anadolu Ajansı New York Büro Şefi, Bugün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, İngilizce yayınlanan Today’s Zaman Gazetesi’nin Kurucu Genel Yayın Yönetmeni oldu. Hayatı gazetecilik ve kitap yazmakla geçen Keneş’in Erdoğan tarafından iftiraya maruz kalmasına meslektaşları büyük tepki gösterdi.