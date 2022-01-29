Erdoğan gece yarısı bir kelle daha aldı: TÜİK Başkanı da gitti

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı.

2016'dan bu yana görev yapan TUİK başkanları Erdoğan'ı memnun edemiyor. 2016'dan bu yana 5 isim TUİK Başkanı olarak atandı. son görev yapan 3 başkan ortalama bir yıl bile görevde kalamadılar . Son başkanlardan Yinal Yağan 13 ay , Muhammed Cahit Şirin 8 ay TUİK Başkanlığı koltuğunda otururken, Dinçer ise 10 ay görevde kalabildi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38’inci maddesiyle 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer’in bu görevi sonlandırılmış ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Erhan Çetinkaya atanmıştır” denildi.

Sait Erdal Dinçer Mart 2021'de TUİK başkanı olarak atanmıştı. Görevde bir yılı bile dolduramayan Dinçer en son Erdoğan'ın tepkisini çekmişti



SALGIN YILI OLAN 2020’YE İLİŞKİN ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANMADI

TÜİK, 24 Haziran 2020’de yayımlaması gereken 2020 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini, 23 Haziran akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile ‘ileri bir tarihe’ ertelediğini duyurmuştu. TÜİK’in açıklamasında, “Bülten, idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir” denilmişti. Bu açıklamanın üzerinden 7 ay geçmiş olmasına rağmen TÜİK, ilgili istatistikleri açıklamadı.





İŞSİZLİK VERİLERİ İŞKUR İLE ÇELİŞTİ

İŞKUR ve TÜİK’in işsizliğe ilişkin verileri çelişti. İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı Kasım 2020 ve Kasım 2021 arası bir yıllık dönemde 3 milyon 4 binden 3 milyon 182 bine yükselerek 178 bin kişi arttı. TÜİK’e göre ise son bir yılda dar tanımlı işsiz sayısı bu dönemler arası 284 bin azaldı. Ancak TÜİK yıllık işsizlik verilerinde bu eğilim yer almadı.





ENFLASYON VERİLERİ ELEŞTİRİ KONUSUYDU

TÜİK’in son yıllarda açıkladığı enflasyon verileri kamuoyu tarafından eleştirildi. Yurttaşlar tarafından ‘gerçekçi’ bulunmayan enflasyon verilerine göre milyonlarca emekli ve kamu emekçisinin ücret zamları belirlendi.





ALTERNATİF ENFLASYON HESABINA DAVA AÇTI

TÜİK, alternatif enflasyon hesabı yapan Enflasyon Araştırma Grubuna dava açtı. Dava dilekçesinde, “kuruma karşı haksız ve ağır saldırıda bulunulduğu, verilerin açıklanmasının kurumun güvenilirliğine zarar verme amacı taşıdığı" ifadelerine yer verdi. TÜİK, ENAG’ın veri yayımlamamasını talep etti.





ANA MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ KAPIDAN KOVULDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerinin açıklanması sonrası bilgi almak isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP'li isimlere kapılarını açmadı. Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri, TÜİK'in internet sitesinde "Merkez teşkilatımıza gelebilirsiniz, her türlü bilgiyi alabilirsiniz" dendiğini söylese de, devlet kurumuna giremedi.