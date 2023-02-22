Samanyolu Haber /Gündem / Tepki çeken hareket Erdoğan'dan tebrik aldı /22 Şubat 2023 15:00

Tepki çeken hareket Erdoğan'dan tebrik aldı

Erdoğan ve Devlet Bahçeli gelmeden önce şehirde asfaltlama çalışması yapan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'yı, Erdoğan tebrik etti.

Tepki çeken hareket Erdoğan'dan tebrik aldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 şehrirden biri olan Osmaniye'de de büyük bir yıkım yaşandı. Yaşanan felaketin üzerinden iki hafta geçtikten sonra Erdoğan ve Bahçeli depremden etkilenen şehirleri gezerek incelemeler yapmaya başladılar.

Erdoğan ve Bahçeli'nin Osmaniye ziyareti öncesi Belediye ekipleri  güzergahta asfalt çalışması yapılması ile gündeme gelmişti . Depremde binlece problem varken yolları asfaltlayan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara şehirde tepki çekmişti 

Ancak  asfaltları beğenen Erdoğan'ın Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'yı şehrin temizliğinden dolayı tebrik ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Erdoğan, Başkan Kara'ya, "Kadir bey tebrik ediyorum, Şehrin temizliği gayet güzel." dedi. Osman Kara ise, "Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Devletimizin, zatıaliniz sayesinde" diye yanıt verdi.

ERDOĞAN GELMEDEN ASFALTLAMA YAPMIŞTI
Erdoğan ve Bahçeli'nin Osmaniye'ye ziyareti öncesi şehirde asfaltlama çalışması yapıldığı görüntüler de sosyal medyada gündem olmuştu.

"Osmaniye'de Son Dakika" sayfasında yer alan videoda, Saimbey Orta Okulu çevresinin asfaltlandığı belirtilerek, yolun asfaltlanma anlarına yer verildi.
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Tepki çeken hareket Erdoğan'dan tebrik aldı

Tepki çeken hareket Erdoğan'dan tebrik aldı

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