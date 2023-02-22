Tepki çeken hareket Erdoğan'dan tebrik aldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 şehrirden biri olan Osmaniye'de de büyük bir yıkım yaşandı. Yaşanan felaketin üzerinden iki hafta geçtikten sonra Erdoğan ve Bahçeli depremden etkilenen şehirleri gezerek incelemeler yapmaya başladılar.





Erdoğan ve Bahçeli'nin Osmaniye ziyareti öncesi Belediye ekipleri güzergahta asfalt çalışması yapılması ile gündeme gelmişti . Depremde binlece problem varken yolları asfaltlayan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara şehirde tepki çekmişti



