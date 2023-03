'Erdoğan gelseydi bu kadar yüz yüze konuşamazdık'

DEPREMZEDE KADIN: “KONTEYNIR YOK. ÇADIR BULAMIYORUM”





“SİZİN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİZ HER ŞEYİN ÜSTÜNDE”





KILIÇDAROĞLU: “GÜZEL EVLERDE, SAĞLIKLI EVLERDE OTURACAKSINIZ”





DEPREMZEDE: “İKTİDAR PARTİLERİ BURADA ŞAK ŞAK FOTOĞRAF ÇEKİLİP GİTTİLER”





"ERDOĞAN GELSEYDİ BU KADAR YÜZ YÜZE KONUŞAMAZDIK"





KILIÇDAROĞLU’NA BİR DEPREMZEDE ATATÜRK RESMİNİ HEDİYE ETTİ





Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Malatya'da Akçadağ Ören, Doğanşehir Polat ve Doğanşehir ilçe merkezini ziyaret etti, depremzede yurttaşlarla bir araya geldi.Kılıçdaroğlu'na; CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geceyi deprem bölgesinde, depremzedelerle birlikte çadırda geçirmesi ile ilgili soruya; “Bir acıyı paylaşmak istiyorsanız, acıyı yaşayanlarla aynı koşullarda en azından belli bir süre yaşamak zorundasınız” yanıtını verdi.Bir depremzede kadın Kılıçdaroğlu’na, “Çocuğumun online dersleri var, internet ve elektrik hepsi sorun. Üniversite öğrencisi” dedi. Sakarya’da üniversite öğrencisi olduğunu söyleyen kadına Yavaş, yardımcı olacaklarını söyledi.Kılıçdaroğlu ve Yavaş’a, teşekkür eden bir yurttaş ise; “Öncelikle size, önce siyasetçilere ve çocuklara, bize kumbara gönderen çocukların gözlerinden öpüyorum. Bizlere yardım eden her vatandaşın ellerinden, çocukların gözlerinden öpüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.Başka bir depremzede kadın, Kılıçdaroğlu’na; “Benim oğlum 7 yaşında. Otizmli, işitme kaybı var yüzde 50. Kulaklığı evde kaldı. Konteynır yok. Çadır bulamıyorum. Malatya merkezde, Battalgazi’de oturuyorum. Geldim buraya Tepecikliyim, bir buçuk metre burayla köy arası. Bir çadır bulamıyorum, bir konteynır bulamıyorum. 7 yaşında engelli çocukla ortada kaldım. 18 yaşında kızım var üniversiteye hazırlanıyor. Çocukla çok zorlanıyorum” diye dert yandı.Bir başka yurttaş da Kılıçdaroğlu’na bir Bakanın olduğu ziyarette depremzedelerin bulunduğu yerden kaldırılmak istendiğini söyledi. Çözüm bekleyen yurttaşa Kılıçdaroğlu, “Jeoloji mühendisleri gelecek zaten buraya. Onlarla bakılacak, onların odaları da var. Bakacaklar, onlar da sizin taşınmanıza gerek yok derlerse biz kapı gibi arkanızda dururuz. Hiç endişe etmeyin. Çünkü sizin can ve mal güvenliğiniz her şeyin üstünde” yanıtını verdi.Bir depremzede kadın ise Kılıçdaroğlu’na “İnşallah Cumhurbaşkanı olursun” derken, bir çocuk bir kağıda çizdiği resmi Kılıçdaroğlu’na hediye etti. Çocuklar ile fotoğraf çekilen Kılıçdaroğlu, ziyaret ettiği bir başka bölgede “Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz” sözleri ve alkışlarla karşılandı.Kılıçdaroğlu’nu karşılayan yurttaş, “Halkın Cumhurbaşkanı, koruma var mı bir bakın arkadaşlar? Allah’ını severim senin. Bir Kaymakam’a sizin gibi yaklaşmıyoruz” dedi.Kılıçdaroğlu ziyaretten sonra şu açıklamayı yaptı:“Başımız sağ olsun. Biz büyük bir milletiz, herhangi bir felaket karşısında kucaklaşırız. Birbirimize yardım ederiz, nerede bir acı varsa acıyı yaşayan insanların acısını paylaşırız. Bu bizim hasletimiz, güzel tarafımızdır. Büyük acılar yaşadınız, biz bunu farkındayız. Bütün belediye başkanlarımız depremin olduğu saatten itibaren hepsi seferber oldu; Ankara’sı, İstanbul’u, İzmir’i, Muğla’sı, Eskişehir’i… Bütün belediye başkanlarımız seferber oldu. Buralara geldiler, çaba harcıyorlar, emek harcıyorlar. Yaralarınızı sarmak için en azından bir parça yardım etmek istiyorlar.Dolayısıyla hiç endişe etmeyin, mutlu olun. Acılarınız var, bunu da biliyorum ama o acıları paylaşmak hepimizin vatandaş olarak da görevi. Hepinize en içten sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olun. Belli sıkıntılar var, bunların farkındayım ama bu sıkıntıların giderilmesi için az bir zamanımız kaldı. İnşallah bütün bu sıkıntılardan arınacağız. Bütün bu sıkıntıları gidereceğiz. Güzel evlerde, sağlıklı evlerde oturacaksınız; depreme dayanıklı evlerde oturacaksınız. Bunun da size garantisini vereceğiz inşallah, göreceksiniz”Bir yurttaş Kılıçdaroğlu’na, “Sayın Cumhurbaşkanım, buraya dört tane duş kabini koyamadı hükümet partisi. Sağ olsun, Muğla Belediyesi gönderdi çay evini. Aşevini Sayın Veli Ağbaba’nın yardımı ile geldi. Muhalefetten hep fayda gördük. İktidar partileri de geldi burada, şak şak fotoğraf çekilip gittiler. Sorunumuzu dinlemediler Sayın Cumhurbaşkanım” dedi.Kılıçdaroğlu da yurttaşa, “Ne ihtiyacınız varsa bildirin, bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacağız hiçbir ayrım yapmadan. Bundan emin olmanızı isterim” dedi.Bir başka yurttaş ise “Çiftçi bitti, köylü bitti, bir de deprem oldu biliyorsunuz. Tek güvencemiz sizsiniz” diye konuştu.Kılıçdaroğlu da “Önemli olan sizin güvenliğiniz, çocuklarınızın güvenliğidir, can ve mal güvenliğidir. Bunun sağlanması lazım, kimse sizi zorla bir yerden bir yere taşımayacak. Bakın, sağlıklı konutlarda, depreme dayanıklı konutlarda oturmak zorundasınız. Sizin can güvenliğiniz çok önemli. Burada sizin evinizi, yolunuzu, okulunuzu, ahırınızı her şeyinizi yapacağız. Endişe etmeyin” yanıtını verdi.Depremzede, “Örnek veriyorum, Sayın Tayyip Erdoğan gelseydi bu kadar yüz yüze konuşamazdık. Bir kaymakam beye ulaşamıyoruz, vali beye ulaşamıyoruz. Helal olsun size” dedi.Yöre halkı, Kılıçdaroğlu’nu bölgeden ayrılırken “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganı ile uğurladı.Bir başka bölgeye geçen Kılıçdaroğlu’na depremzede, “İlk başta hiç kimse gelmedi, sağ olsun CHP geldi, yıkım çok büyük. 350 tane hane var, 350 haneden 10 tane ev kalmadı. Hayvanlar öldü telef oldu, 2 binden fazla. Geç kalındı ama en sonunda çıkardık” dedi.Burada, depremzede çocuklar ve kadınlarla selamlaşan Kılıçdaroğlu’na bir yurttaş, Mustafa Kemal Atatürk resmi hediye etti ve “Evimiz yıkıldığı için babamdan yadigar kalan bu resmi saklayacak yerim yok, koyacak yerim de yok. Hatıra olarak size bırakıyorum” diye konuştu.