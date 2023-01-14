Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan gemi azıya aldı: İmamoğlu'na iki dava daha geliyor /14 Ocak 2023 10:57

Erdoğan gemi azıya aldı: İmamoğlu'na iki dava daha geliyor

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, hakkında birbiri ardına davalar açılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ait iki imar dosyası hakkında daha iddianame hazırlanacağını yazdı.

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Erkin bugünkü yazısında iktidarın İmamoğlu’na yönelik stratejisini kaleme aldı. 4 Ocak'ta, Saraçhane'deki toplantıda açıklanan belgelere İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama gelmediğine dikkati çeken Erkin, “Bakan Süleyman Soylu o gün sadece “İmamoğlu'yla 40 görüşmemiz var” dedi ve İBB'nin belgelerine yanıt vermedi” hatırlatması yaptı.

Saraçhane’de İmamoğlu toplantısı: Strateji değiştirdiler

“Çünkü” diyen Erkin şöyle devam etti:

“Ankara'daki iddialara geliyorum: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saraçhane'den bir gün sonra 5 Ocak'ta, kurmaylarıyla toplantı yaptı. Medya ve sosyal medya raporları da Erdoğan'ın önüne konuldu. Kamuoyunun İmamoğlu'nu haklı gördüğü notları paylaşıldı. Bu da strateji değişikliğine neden oldu! Yine iddialara göre, ‘terör’ üzerinden hem hızlı hem de kamuoyunu ikna eden bir kayyum planı vardı. Değerlendirme toplantısının ardından, ‘Beylikdüzü ve İBB döneminde yaşanan görev suçu üzerinden’ yeni bir yol haritası belirlendiği öne sürüldü.”

Sürecin devamında İmamoğlu’na yönelik, “Fatih tablosu, At davası, ihale dosyası” gibi davaların yeniden açıldığını ifade eden Erkin, “İBB kaynaklarına göre, Beylikdüzü dönemine dair dosyalar Ankara'daki o toplantıdan sonra savcılıkça tetiklendi” diye yazdı.

Erkin, “Şimdi sıcak bir bilgi daha veriyorum: Şimdi yine Beylikdüzü döneminden iki imar dosyası ile iddianame çıkacak. Bu da son olmayacak!” dedi.
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